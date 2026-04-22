Abszolút kabaré: a rommá vert fideszes, aki még mindig pont ugyanúgy arcoskodik, mint a választás előtt

A pártjához képest is a leghazugabb kampányt vitte Németh Balázs a XV. kerületben (13-as OEVK Budapesten): azzal nyomult, hogy az esélyes ellenzéki nem az őt utóbb rommá verő tiszás, hanem a végül negyediként befutó DK-s képviselőjelölt, illetve ezzel párhuzamosan folyamatosan demonstrálta, hogy a helyiek utálják, mint a szart.
Bár Németh Balázs másnap már a saját műsorába se ment be, azóta megrázta magát. Az északkelet-pesti Kamaszuka, az utolsó töltényig harcoló bozótharcos bármiféle önreflexió nélkül pontosan ugyanúgy arcoskodik, mint a választás előtt. Többek között ilyen, szokás szerint hazug és bohócemojikkal felsőbbrendűsködő posztokkal:
Jobbulást kívánunk!
Cikkünk megjelenése után Németh Balázs ezt posztolta:
444-es fotók örökítik meg a rendszert, amiben eltöltöttünk 16 évet.
Kiderült, hogy tényleg ez a helyzet. A fideszes képviselőjelölt ráadásul a pártján belül is az egyik leghazugabb kampányt vitte.
Úgy ért véget, ahogy elkezdődött.
A Fidesz 15. kerületi jelöltje pár naponta beszámol arról, mit tettek a plakátjaival, képmásával.
