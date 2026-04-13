Egy korszak vége: Németh Balázs hétfőn már a saját műsorába se ment be

2025 júliusában a Fidesz bevetette az ultimate fegyverét: a Harcosok órája című műsort, amiben a közmédiától leigazolt Németh Balázs szóvivő a kormánypártok politikusait és holdudvarát „kérdezgette” hétköznaponként reggelről reggelre (pihenőnap: péntek, az orbáni interjúnap) hüledező hangon mindenféle propagandatémákban.
A műsor Orbán Viktor miniszterelnökkel kezdődött, akinek nem volt könnyű dolga, mert rögtön az első adásban azt kellett elmagyaráznia a tábornak, hogy mi a különbség a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök között.
Az adásfolyam azóta megszakítás és érdeklődés nélkül zajlott hónapokon át, majd október elején, amikortól nem lehetett már fizetett politikai hirdetésben reklámozni, a műsor a nézői 96 százalékát elvesztette.
Novemberben kénytelenek voltak rebrandingelni is, hirtelen Józan Ész lett a csatorna neve, a műsort pedig egy idő után átnevezték Igazság órájára - de az igazságot nyomokban is alig tartalmazó beszélgetések azért továbbra is ugyanabból a megszólalói körből kerültek ki, Szijjártó Pétertől Kocsis Mátéig, Bayer Zsolttól Takács Péterig, különösen nehéz órákban pedig maga Orbán Viktor volt a meghívott vendég.
A nézettségen ez természetesen nem segített, Németh Balázs viszont tolta a műsort hétköznaponként, mintha nem lenne holnap, még akkor is, amikor már szügyig gázolt a kampány nehézségeiben.
Április 12-én, az országgyűlési választások napján ráadásul különadás is volt: fél órát kapott Orbán Viktor, hogy egy utolsó rohamra buzdítsa híveit.
Na és április 13-án, amikor a nap még Lázár János szerint is felkelt, vajon volt adás? Nem, nem volt.
Tegyük hozzá, még a pártjához képest is kirívóan hazug kampányt vivő Németh, aki egyrészt azt állította, hogy a DK-s jelölt jobban áll nála, és azzal próbálta megnyerni a választók szimpátiáját, hogy nyenyerett, mert utálják, mint a szart, végül alaposan kikapott, méghozzá (meglepetés!) nem a DK-s ellenfelétől.
Na de akkor hol van ezen a hétfőn az Igazság órája, hol marad a Józan Ész, mivel töltötte a ma reggelt a Németh Balázs? Nem tudjuk. Ezzel a poszttal kell egyelőre beérnünk. A szerkesztőségben volt, aki azt tippelte, hogy csak kapott egy pihenőnapot a hosszú választási éjszaka után, és kedd reggeltől folytatódik a senki által nem nézett műsorfolyam. Meglátjuk.
Jelen állás szerint a Harcosok Órája Orbán Viktorral kezdődött, az Igazság Órája pedig Orbán Viktorral ért véget. Ezt nevezik keretes szerkezetnek.
Kiderült, hogy tényleg ez a helyzet. A fideszes képviselőjelölt ráadásul a pártján belül is az egyik leghazugabb kampányt vitte.
A Facebook leállította a politikai hirdetéseket, és ez nehézségeket okoz a Fidesz-kommunikációnak.
