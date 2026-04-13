Egy korszak vége: Németh Balázs hétfőn már a saját műsorába se ment be

POLITIKA

2025 júliusában a Fidesz bevetette az ultimate fegyverét: a Harcosok órája című műsort, amiben a közmédiától leigazolt Németh Balázs szóvivő a kormánypártok politikusait és holdudvarát „kérdezgette” hétköznaponként reggelről reggelre (pihenőnap: péntek, az orbáni interjúnap) hüledező hangon mindenféle propagandatémákban.

Németh Balázs kampányol 2026 februárjában.
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A műsor Orbán Viktor miniszterelnökkel kezdődött, akinek nem volt könnyű dolga, mert rögtön az első adásban azt kellett elmagyaráznia a tábornak, hogy mi a különbség a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök között.

Az adásfolyam azóta megszakítás és érdeklődés nélkül zajlott hónapokon át, majd október elején, amikortól nem lehetett már fizetett politikai hirdetésben reklámozni, a műsor a nézői 96 százalékát elvesztette.

Novemberben kénytelenek voltak rebrandingelni is, hirtelen Józan Ész lett a csatorna neve, a műsort pedig egy idő után átnevezték Igazság órájára - de az igazságot nyomokban is alig tartalmazó beszélgetések azért továbbra is ugyanabból a megszólalói körből kerültek ki, Szijjártó Pétertől Kocsis Mátéig, Bayer Zsolttól Takács Péterig, különösen nehéz órákban pedig maga Orbán Viktor volt a meghívott vendég.

A nézettségen ez természetesen nem segített, Németh Balázs viszont tolta a műsort hétköznaponként, mintha nem lenne holnap, még akkor is, amikor már szügyig gázolt a kampány nehézségeiben.

Az utolsó pár nap repertoárja.
Fotó: YouTube

Április 12-én, az országgyűlési választások napján ráadásul különadás is volt: fél órát kapott Orbán Viktor, hogy egy utolsó rohamra buzdítsa híveit.

Na és április 13-án, amikor a nap még Lázár János szerint is felkelt, vajon volt adás? Nem, nem volt.

Tegyük hozzá, még a pártjához képest is kirívóan hazug kampányt vivő Németh, aki egyrészt azt állította, hogy a DK-s jelölt jobban áll nála, és azzal próbálta megnyerni a választók szimpátiáját, hogy nyenyerett, mert utálják, mint a szart, végül alaposan kikapott, méghozzá (meglepetés!) nem a DK-s ellenfelétől.

Budapest 13

IV–XV. kerület tegnap 18:30
Egyéni Feldolg.: 98,72%
  1. Müller Anna
    TISZA
    60,81%
    36 335 szavazat
  2. Németh Balázs
    FIDESZ-KDNP
    27,67%
    16 533 szavazat
  3. Bartal András
    Mi Hazánk
    5,99%
    3579 szavazat
  4. Barkóczi Balázs
    DK
    4,14%
    2472 szavazat
  5. Borkuti Bálint
    MKKP
    1,28%
    762 szavazat
  6. Körmendi Gábor Attila
    A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt
    0,13%
    75 szavazat
Részvétel: 82,74% Érvényes: 59 756 Érvénytelen: 220

Na de akkor hol van ezen a hétfőn az Igazság órája, hol marad a Józan Ész, mivel töltötte a ma reggelt a Németh Balázs? Nem tudjuk. Ezzel a poszttal kell egyelőre beérnünk. A szerkesztőségben volt, aki azt tippelte, hogy csak kapott egy pihenőnapot a hosszú választási éjszaka után, és kedd reggeltől folytatódik a senki által nem nézett műsorfolyam. Meglátjuk.

Jelen állás szerint a Harcosok Órája Orbán Viktorral kezdődött, az Igazság Órája pedig Orbán Viktorral ért véget. Ezt nevezik keretes szerkezetnek.

