Egy korszak vége: Németh Balázs hétfőn már a saját műsorába se ment be

2025 júliusában a Fidesz bevetette az ultimate fegyverét: a Harcosok órája című műsort, amiben a közmédiától leigazolt Németh Balázs szóvivő a kormánypártok politikusait és holdudvarát „kérdezgette” hétköznaponként reggelről reggelre (pihenőnap: péntek, az orbáni interjúnap) hüledező hangon mindenféle propagandatémákban.

Németh Balázs kampányol 2026 februárjában. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A műsor Orbán Viktor miniszterelnökkel kezdődött, akinek nem volt könnyű dolga, mert rögtön az első adásban azt kellett elmagyaráznia a tábornak, hogy mi a különbség a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök között.

Az adásfolyam azóta megszakítás és érdeklődés nélkül zajlott hónapokon át, majd október elején, amikortól nem lehetett már fizetett politikai hirdetésben reklámozni, a műsor a nézői 96 százalékát elvesztette.

Novemberben kénytelenek voltak rebrandingelni is, hirtelen Józan Ész lett a csatorna neve, a műsort pedig egy idő után átnevezték Igazság órájára - de az igazságot nyomokban is alig tartalmazó beszélgetések azért továbbra is ugyanabból a megszólalói körből kerültek ki, Szijjártó Pétertől Kocsis Mátéig, Bayer Zsolttól Takács Péterig, különösen nehéz órákban pedig maga Orbán Viktor volt a meghívott vendég.

A nézettségen ez természetesen nem segített, Németh Balázs viszont tolta a műsort hétköznaponként, mintha nem lenne holnap, még akkor is, amikor már szügyig gázolt a kampány nehézségeiben.

Az utolsó pár nap repertoárja. Fotó: YouTube

Április 12-én, az országgyűlési választások napján ráadásul különadás is volt: fél órát kapott Orbán Viktor, hogy egy utolsó rohamra buzdítsa híveit.

Na és április 13-án, amikor a nap még Lázár János szerint is felkelt, vajon volt adás? Nem, nem volt.

Tegyük hozzá, még a pártjához képest is kirívóan hazug kampányt vivő Németh, aki egyrészt azt állította, hogy a DK-s jelölt jobban áll nála, és azzal próbálta megnyerni a választók szimpátiáját, hogy nyenyerett, mert utálják, mint a szart, végül alaposan kikapott, méghozzá (meglepetés!) nem a DK-s ellenfelétől.

Budapest 13 IV–XV. kerület tegnap 18:30 Egyéni Feldolg.: 98,72% TISZA Müller Anna 60,81% 36 335 szavazat FIDESZ-KDNP Németh Balázs 27,67% 16 533 szavazat Mi Hazánk Bartal András 5,99% 3579 szavazat DK Barkóczi Balázs 4,14% 2472 szavazat MKKP Borkuti Bálint 1,28% 762 szavazat A SZOLIDARITÁS PÁRTJA-Munkáspárt Körmendi Gábor Attila 0,13% 75 szavazat Részvétel: 82,74% Érvényes: 59 756 Érvénytelen: 220 Bővebben a kerületről

Na de akkor hol van ezen a hétfőn az Igazság órája, hol marad a Józan Ész, mivel töltötte a ma reggelt a Németh Balázs? Nem tudjuk. Ezzel a poszttal kell egyelőre beérnünk. A szerkesztőségben volt, aki azt tippelte, hogy csak kapott egy pihenőnapot a hosszú választási éjszaka után, és kedd reggeltől folytatódik a senki által nem nézett műsorfolyam. Meglátjuk.

Jelen állás szerint a Harcosok Órája Orbán Viktorral kezdődött, az Igazság Órája pedig Orbán Viktorral ért véget. Ezt nevezik keretes szerkezetnek.