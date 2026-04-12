Breaking: nem működött Németh Balázsnak a kampánya, amivel azt bizonygatta, hogy utálják, mint a szart

A választási eredmények ismeretében nem túlzás kijelenteni: a pártjához képest is a leghazugabb kampányt vitte Németh Balázs a XV. kerületben (13-as OEVK Budapesten).

Végig azt állította, hogy a tiszás Müller Annának esélye sincs, valamilyen saját méréseket mutogatott állandóan arról, hogy alaposan le van maradva az ellenfele, aki vissza is fog lépni, annyira gyengék az eredményei. Németh azzal kampányolt, hogy a DK-s Barkóczi Balázs a legnépszerűbb, szorosan követi őt 1 százalékkal lemaradva.

A részeredmények alapján nem jött be Németh dezinformációja. Bár a kampányának az a része igaznak tűnik, amivel mindeközben azt bizonygatta, hogy utálják, mint a szart.