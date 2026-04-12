Breaking: nem működött Németh Balázsnak a kampánya, amivel azt bizonygatta, hogy utálják, mint a szart

A választási eredmények ismeretében nem túlzás kijelenteni: a pártjához képest is a leghazugabb kampányt vitte Németh Balázs a XV. kerületben (13-as OEVK Budapesten).

Végig azt állította, hogy a tiszás Müller Annának esélye sincs, valamilyen saját méréseket mutogatott állandóan arról, hogy alaposan le van maradva az ellenfele, aki vissza is fog lépni, annyira gyengék az eredményei. Németh azzal kampányolt, hogy a DK-s Barkóczi Balázs a legnépszerűbb, szorosan követi őt 1 százalékkal lemaradva.

A részeredmények alapján nem jött be Németh dezinformációja. Bár a kampányának az a része igaznak tűnik, amivel mindeközben azt bizonygatta, hogy utálják, mint a szart.

Budapest 13

IV–XV. kerület április 12. 18:30
Egyéni Feldolg.: 98,72%
  1. Müller Anna
    60,81%
    36 335 szavazat
  2. Németh Balázs
    27,67%
    16 533 szavazat
  3. Bartal András
    5,99%
    3579 szavazat
  4. Barkóczi Balázs
    4,14%
    2472 szavazat
  5. Borkuti Bálint
    1,28%
    762 szavazat
  6. Körmendi Gábor Attila
    0,13%
    75 szavazat
Részvétel: 82,74% Érvényes: 59 756 Érvénytelen: 220
Kapcsolódó cikkek

Németh Balázs azzal kampányol, hogy utálják, mint a szart

A Fidesz 15. kerületi jelöltje pár naponta beszámol arról, mit tettek a plakátjaival, képmásával.

Herczeg Márk
választás