Holnaptól tovább csökken a benzinár

Szombaton tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára. Előbbi bruttó 5 forinttal, utóbbi bruttó 11 forinttal, írja a holtankoljak.hu.

A 95-ös benzin így várhatóan 678 Ft/literről 673 forintra, a gázolaj: 743 Ft/literről 732-re csökken. A magyar rendszámú autókra vonatkozó védett árak nem változnak, az marad 595 forint a benzin és 615 a dízel literjéért.

Magyar Péter csütörtökön tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával. A megbeszélés után Magyar azt közölte, az új kormány is fenntartja a védett árat.