Hahó, Fidesz, hát mi volt ez a pár nap?

Ki gondolta volna, hogy épp a választások utáni sokadik (hetedik) hét lesz az, amelyen rövid idő alatt töményen szállítja a meglepetéseket az amúgy továbbra is eléggé rottyon lévő Fidesz?

A leglátványosabb ezek közül Rogán Antal kisföldalattizása volt két egymás utáni nap, pólóban-farmerben. Pontosabban ennyi a biztos, mert ezekről van egy-egy fotó (cikkeink itt és itt), aztán persze ki tudja, melyik napokon és mennyit keringett föl-le a városban.

A volt miniszter ezzel olyan váratlant húzott, hogy a 23.57-kor beadott, egész szektorokat ellehetetlenítő törvénytervezetek ehhez képest vérnyomáskisimító béta-blokkolók voltak.

Az egyszeri politikai elemző hápogva kapkod levegő után. Létezik, hogy a legendásan pórnépkerülő, a városra a luxuskilátós, luxusszivarszobás luxusminisztériumából letekintő egykori propaganda- és titkosszolgafőnök, aki nemhogy taxizhatna egész életében az összerakott vagyonából, de saját taxitársaságot is vehetne, hirtelen földalattizni kezd?

Ebben a történetben tényleg elengedheti a fantáziáját bárki, olyannyira nincs kapaszkodó. Rogán azt akarja üzenni, hogy ő nem egy milliárdos maffiaalvezér, ahogy azt Magyar Péter próbálja sulykolni? Hogy nem menekült el az országból, hiszen nincs félnivalója, hiszen semmi törvénytelent nem tett?