Hahó, Fidesz, hát mi volt ez a pár nap?

POLITIKA

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Ki gondolta volna, hogy épp a választások utáni sokadik (hetedik) hét lesz az, amelyen rövid idő alatt töményen szállítja a meglepetéseket az amúgy továbbra is eléggé rottyon lévő Fidesz?

A leglátványosabb ezek közül Rogán Antal kisföldalattizása volt két egymás utáni nap, pólóban-farmerben. Pontosabban ennyi a biztos, mert ezekről van egy-egy fotó (cikkeink itt és itt), aztán persze ki tudja, melyik napokon és mennyit keringett föl-le a városban.

A volt miniszter ezzel olyan váratlant húzott, hogy a 23.57-kor beadott, egész szektorokat ellehetetlenítő törvénytervezetek ehhez képest vérnyomáskisimító béta-blokkolók voltak.

Az egyszeri politikai elemző hápogva kapkod levegő után. Létezik, hogy a legendásan pórnépkerülő, a városra a luxuskilátós, luxusszivarszobás luxusminisztériumából letekintő egykori propaganda- és titkosszolgafőnök, aki nemhogy taxizhatna egész életében az összerakott vagyonából, de saját taxitársaságot is vehetne, hirtelen földalattizni kezd?

Ebben a történetben tényleg elengedheti a fantáziáját bárki, olyannyira nincs kapaszkodó. Rogán azt akarja üzenni, hogy ő nem egy milliárdos maffiaalvezér, ahogy azt Magyar Péter próbálja sulykolni? Hogy nem menekült el az országból, hiszen nincs félnivalója, hiszen semmi törvénytelent nem tett?

POLITIKA gulyás gergely fidesz Rogán Antal czunyiné bertalan judit orbán viktor
