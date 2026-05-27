Szemkilövető államtitkár a Tisza-kormányban? Megtaláltuk, miért dicsérte meg Gulyás Gergely a főrendőrt, akivel most összegyurcsányozná Magyar Pétert

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A korábbi budapesti rendőrfőkapitány Tóth Gábor kinevezése kiváló alkalom a Fidesznek, hogy 16 évvel a NER születése után elővegye az „elmúlt nyolc év” kártyát, és Magyar Pétert próbálja összegyurcsányozni az MSZP alatti rendőri vezetőre mutogatva – miközben Magyar épp a Fideszt, saját egykori pártját MSZP-zi le. Ebből Tóth 2006-os szerepe és a brutális rendőri fellépés került a középpontba, az az időszak, amikor a most kinevezett államtitkár a budapesti rendőrfőkapitány helyettese volt.

Mivel azóta a Fidesz ezzel támadja a Tiszát, érdemes közelebbről is megnézni, mit is csinált Tóth Gábor 2006 őszén – és hogy viszonyult hozzá korábban a Fidesz.

„Nem gondoltuk volna, hogy Gergényi Péter akkori budapesti rendőrfőkapitány helyettesét, Tóth Gábort fogja kinevezni a Magyar-kormány rendészeti államtitkárnak” – mondta a Parlament keddi ülésén Gulyás Gergely. Magyar Péter ezután Gulyáshoz lépett, és mikrofonok nélkül mondott valamit a régi barátnak – utólagos magyarázata szerint azt, hogy Tóth Gábort semmilyen felelősség nem terheli a 2006-os rendőri túlkapásokért. Szerinte ezt bizonyítja az is, hogy 2007-ben a Fidesz is megszavazta őt budapesti rendőrfőkapitánynak, és hogy maga Gulyás Gergely dicsérte meg Tóth Gábor munkáját 2010-ben a Parlamentben.

Jó rendőr, rossz rendőr

Az utóbbiról szóló jegyzőkönyvet mi is megtaláltuk. Ez Tóth Gábor 2010-es meghallgatásán született, egy olyan parlamenti albizottságban, amelyet az első kétharmados győzelem után a Fidesz hozott létre a 2006 őszi rendőri visszaélések kivizsgálására, és amelynek Gulyás Gergely volt az elnöke. Gulyás itt valóban tett egy elismerő megjegyzést, igaz, ez csak arra vonatkozott, hogy miután Tóthot nevezték ki 2007-ben a BRFK vezetésére, szerinte is javult a rendőrség hozzáállása a bejelentett demonstrációkhoz:

„A gyülekezés hatálya alá eső rendezvények kezelése egészen más volt az ön időszakában, mint korábban”

- mondta Gulyás Tóth Gábornak.

2008: Tóth Gábor, Budapest rendőrfőkapitánya a Syma csarnokban köszönt hatszáz frissen végzett rendőrt. Fotó: Arcanum / Magyar Hrlap

Tóth a mostani fideszes kritikák alapján már-már a 2006-os brutális rendőri fellépés és tömeges jogsértések egyik vezetőjeként tűnik fel, az pedig külön bukét ad a történetnek, hogy a Fideszből éppen Gulyás Gergely tudhatja a legpontosabban, hogy Tóth a tisztségénél fogva nem vett részt a közrendvédelmi műveletekben.

Az elszámoltatás a 2010-ben hatalomra kerülő Fidesz fontos választási ígérete volt, 2006 ősze pedig szavazóik nagy részének a Gyurcsány-korszak szimbolikus mélypontja. Az őszödi beszéd utáni tévéostrom rendőri csődje és az azt követő, október 23-án tetőző brutális karhatalmi fellépés, majd Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány kormányzati bevédése és kitüntetése messze nem csak a Fidesz és a Jobbik számára volt elfogadhatatlan - a tömeges jogsértéseket többek között a TASZ és a Helsinki Bizottság is napirenden tartotta.