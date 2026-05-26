Rogán Antal lement az emberek közé

Méghozzá a föld alá. Az egykori propagandaminisztert ugyanis a kisföldalattin szpottolta olvasónk. Méghozzá egy izompólóban. És ha jól sejtjük, akkor Rogán Antal ebben az akciós Dsquared² nadrágban metrózott, amit 800 euró helyett most mindössze 577 euróért, vagyis potom 205 ezer forintért lehet megvásárolni.

Fotó: Olvasói fotó

Ezek szerint a kormányzati átadás-átvételről távozó Rogán Antal nem minden alap nélkül mondta a másfél héttel ezelőtti videónkban, hogy a kisföldalattit keresi.

Hát itt tartunk.

Annyira, hogy a napokban Pintér Sándort is erősen lelazult helyzetben sikerült lefotózni: az egykori belügyminiszter a hétvégén egy közel negyvenéves Wartburgban csapatta.