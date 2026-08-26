Orbán széljobbra tolódna, de a parlamentben a zavarodott Fidesz mellett még az aprócska Mi Hazánk frakciója is komoly erőnek tűnik

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„Kedves miniszterelnök úr!

Szabadságra mentem a kislányaimmal. Most még ön kormányoz, nem én. Ki kellene bírnia ezt a hetet nélkülem, egyhetes szünetet tart az Országgyűlés, most úgysem találkoznánk. De ha ismét elakadna a kormányzással, természetesen most is állok rendelkezésére, szívesen segítek a szakmai csapatommal. Telefonon, e-mailen az egyhetes szabadságom alatt is elérhető leszek. Ne aggódjon, nyugalom!

Üdvözlettel:

Toroczkai László”

Ezzel zárta nyaralásra indulós képpel kiegészített posztját a Mi Hazánk elnöke, miután Magyar Péter a múlt héten meghívta a parlamenti pártok elnökeit Paksra, hogy személyesen tájékoztathassa őket az ott végzett munkálatokról.

A miniszterelnök magas labdát ütött le ezzel a húzással, hiszen a nyilvános szerepléstől visszahúzódó Orbán Viktor eleve évtizedek óta kerüli a paksi erőművet, ráadásul éppen a Balkánon nyaral – illetve Toroczkai is erre a hétre vette ki a szabadságát.

Toroczkai posztjában elismerte, a Forsthoffer Ágnes által kezdeményezett találkozón a Sándor-palotában „számtalan szakmai kérdésem mellett érdeklődtem a végén, hogy lesz-e esetleg egy hetes szabadság a parlamentben, mert a hat képviselőnk összesen 14 gyermeket nevel, és a gyermekeink kérdezgetik. Az Országgyűlés pedig pont úgy működik a választások óta, mint a kormány. Kaotikusan. Semmit nem lehet biztosan tudni.”

Ha a paksi eseményekre és az aszályhelyzet politikai körülményeire gondolunk, a Fidesz szinte eszünkbe se jut. Eszünkbe juthat viszont Magyar és Toroczkai közjátéka: a szélsőjobboldali párt elnöke állítása szerint a Sándor-palotában tartott találkozón a Romániában is alkalmazott vízduzzasztó módszert ajánlotta, emiatt egy héttel később a parlamentben kérte számon Magyart, aki kárörvendve jelezte, épp azokban az órákban kellett az intézkedés ellenére leállítani a romániai atomerőművet. Aztán néhány nappal később a Tisza-kormány egy nagyon hasonló akciót jelentett be.

A 6 mandátummal rendelkező Mi Hazánk elnökének és a 141 mandátummal rendelkező Tisza Párt kormányzó elnökének ez a kis összecsapása érdekes képet fest a parlament jelenlegi állapotáról.

Hiába nem szerzett több mandátumot a 2022-es választáshoz képest, a Mi Hazánk relatív súlya sokat nőtt az előző parlamenti ciklushoz képest, hiszen

egyfelől rajta kívül már csak egy ellenzéki pártszövetség ül a parlamenti padsorok között – a csúfosan leszerepelt, 16 év visszásságaival mindig szembesíthető Fidesz-KDNP,

másfelől Toroczkai hétről hétre kérdezheti fel a miniszterelnököt, aki rendre vitába száll vele, oltogatja, elítéli, ezzel azonban valamennyire fel is emeli magához.

Hogy Magyar ösztönösen vagy direkt nagyítja fel a Mi Hazánkot, esetleg magából a parlamenti körülmények összességéből természetesen adódik ez a dinamika, azt most még nem lehet megmondani. Mindenesetre érdemes lesz figyelni, hogy az Orbán Viktor által fontosnak tartott szélsőjobboldali nyitás és egy zavarodott Fidesz mellett mire lesz képes egy, a saját méreteinél jelenleg nagyobbnak látszó Mi Hazánk.

Toroczkai egy szomorú éjszakán