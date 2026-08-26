Orbán széljobbra tolódna, de a parlamentben a zavarodott Fidesz mellett még az aprócska Mi Hazánk frakciója is komoly erőnek tűnik

„Kedves miniszterelnök úr!
Szabadságra mentem a kislányaimmal. Most még ön kormányoz, nem én. Ki kellene bírnia ezt a hetet nélkülem, egyhetes szünetet tart az Országgyűlés, most úgysem találkoznánk. De ha ismét elakadna a kormányzással, természetesen most is állok rendelkezésére, szívesen segítek a szakmai csapatommal. Telefonon, e-mailen az egyhetes szabadságom alatt is elérhető leszek. Ne aggódjon, nyugalom!
Üdvözlettel:
Toroczkai László”
Ezzel zárta nyaralásra indulós képpel kiegészített posztját a Mi Hazánk elnöke, miután Magyar Péter a múlt héten meghívta a parlamenti pártok elnökeit Paksra, hogy személyesen tájékoztathassa őket az ott végzett munkálatokról.
A miniszterelnök magas labdát ütött le ezzel a húzással, hiszen a nyilvános szerepléstől visszahúzódó Orbán Viktor eleve évtizedek óta kerüli a paksi erőművet, ráadásul éppen a Balkánon nyaral – illetve Toroczkai is erre a hétre vette ki a szabadságát.
Toroczkai posztjában elismerte, a Forsthoffer Ágnes által kezdeményezett találkozón a Sándor-palotában „számtalan szakmai kérdésem mellett érdeklődtem a végén, hogy lesz-e esetleg egy hetes szabadság a parlamentben, mert a hat képviselőnk összesen 14 gyermeket nevel, és a gyermekeink kérdezgetik. Az Országgyűlés pedig pont úgy működik a választások óta, mint a kormány. Kaotikusan. Semmit nem lehet biztosan tudni.”
Ha a paksi eseményekre és az aszályhelyzet politikai körülményeire gondolunk, a Fidesz szinte eszünkbe se jut. Eszünkbe juthat viszont Magyar és Toroczkai közjátéka: a szélsőjobboldali párt elnöke állítása szerint a Sándor-palotában tartott találkozón a Romániában is alkalmazott vízduzzasztó módszert ajánlotta, emiatt egy héttel később a parlamentben kérte számon Magyart, aki kárörvendve jelezte, épp azokban az órákban kellett az intézkedés ellenére leállítani a romániai atomerőművet. Aztán néhány nappal később a Tisza-kormány egy nagyon hasonló akciót jelentett be.
A 6 mandátummal rendelkező Mi Hazánk elnökének és a 141 mandátummal rendelkező Tisza Párt kormányzó elnökének ez a kis összecsapása érdekes képet fest a parlament jelenlegi állapotáról.
Hiába nem szerzett több mandátumot a 2022-es választáshoz képest, a Mi Hazánk relatív súlya sokat nőtt az előző parlamenti ciklushoz képest, hiszen
Hogy Magyar ösztönösen vagy direkt nagyítja fel a Mi Hazánkot, esetleg magából a parlamenti körülmények összességéből természetesen adódik ez a dinamika, azt most még nem lehet megmondani. Mindenesetre érdemes lesz figyelni, hogy az Orbán Viktor által fontosnak tartott szélsőjobboldali nyitás és egy zavarodott Fidesz mellett mire lesz képes egy, a saját méreteinél jelenleg nagyobbnak látszó Mi Hazánk.
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Az viszont csökkenthette a szélsőjobb eredményét, hogy a választások előtt nemcsak a fideszesek, hanem ismertebb nemzeti radikálisok is arra kérték a szavazókat, egyéniben ikszeljenek a Fideszre.
29 éve járt ott utoljára. Miniszterelnökként egyáltalán nem. És most sem megy oda.
Majd Toroczkai László egyből beleállt Baka Andrásba, akit a 2006-os döntése miatt kritizált. Magyar Péter magyar romák visszaemlékezéseit olvasta fel.
Olyan valóságra ébredtünk, amiről azt gondoltuk, hogy csak rossz vicc, értékelte a helyzetet Orbán Viktor. Tusványoson idén pull up-oltak válságtagadók, reménykedők, de még olyanok is, akik önállósodnának. A vereség okairól, a Fidesz válságáról és a polgári-radikális ellentétről kérdeztük a résztvevőket.
A Mi Hazánk eredményváróján egyre elkeseredettebb volt a hangulat, aztán jött Toroczkai László, és azt mondta, már az is nagy teljesítmény, hogy túlélték a Tiszát.
Kilátszani a Fidesz és a Tisza közül nagy kihívás, a Mi Hazánk minden bajt a piti bűnözőkre és a velük kesztyűs kézzel bánó, felelőtlen globalistákra fog az idei kampányában. A pártvezetésen túl a jelölteknek még van mit tanulniuk a netes kampányban, de segítségükre van a Bűnvadászok három kisbusza, amivel sokan akarnak egy szelfit.
A Mi Hazánk Családi Büszkeség Menetet tartott, de ott legyeskedtek a Fidesz harmadvonalas vonalas, két kapura játszó influenszerei is, meg egy faszi, aki a nemesség szóból kiindulva olyan nyelvészieskedő standupot nyomott, hogy ott helyben kedvünk támadt a gyermeknemzéshez.
Toroczkai László szerint azért, mert házszabályellenesen kérték a megemlékezést.
A miniszterelnök szombat délelőtt 10 órára várja a parlamenti pártok elnökeit.
Eredetileg tiszás elnöke lett volna ennek a vizsgálóbizottságnak is, de két hete Magyar Péter gondolt egyet, és megadta Toroczkainak a lehetőséget.
A románoknál is kipróbált módszerről a miniszterelnök a kihelyezett kormányülésen beszélt. Azt mondta, külső beavatkozás nélkül a Duna jövő hétre annyira leapadhat, hogy ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A kiemelt kormányzati beruházás 6 milliárd forintba kerül.
És épp nemrég landolt Rijekában az a magángép is, ami Schmidt Mária lányának tulajdonában van.
A Mi Hazánk alelnöke szerint sokat csökkent az erőforrás-különbség köztük és a Fidesz között, ami nagy lehetőség a pártnak. Dúró visszautasította korábbi tanácsadója állításait, miszerint az elnökség ráült volna a pártra, de szerinte is sokat kell még fejlődniük.
Nem lesz jövő héten Abszolút Parlament, de a frakcióvezetők lehetőséget kapnak arra, hogy tájékozódjanak a rendkívüli intézkedésekről. Változik a NAV-ügyintézés rendje is.
A nemrég a Fidesz felkérésére is szónokoló Tóth Elizabeth szerint nem fog újraindulni Paks, mert az oroszok nem adnak uránt. A Paksi Atomerőmű szerint ez egyáltalán nincs így, ráadásul bőven van tartalék üzemanyag. A maroknyi tüntető azt is megtudta, van már valami, ami elhozza a feltámadást.
Ezúttal a Kárpátia frontembere szólt a Mi Hazánk híveihez.
Az esemény ChatGPT-vel generált flyerén ráadásul tévesen a nemzeti összetartozás napjának nevezték augusztus 20-át, ami valójában az államalapítás ünnepe.
Németh Zsolt arról beszélt az interjúban, próbálják meggyőzni Orbán Viktor, hogy szükség van az atlantista félfordulatra. Ezek szerint mégsincs.
16 év után először szervezett Tusványost a Fidesz ellenzékből, hiányoztak is a repi cuccok, meg a prominensek. Voltak cserébe radikálisok és polgáriak, akik külön sátrakban, de egymásnak ellentmondó dolgokat mondtak felelősségről, teendőkről. Közben pedig várták, mit mond Orbán.