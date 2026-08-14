Hiába hívja Magyar, Orbán messziről kerüli a Paksi Atomerőművet

„Holnap 10:00 órára meghívom Paksra a parlamenti pártok elnökeit, hogy ott tájékoztassam őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást”

– írta közösségi oldalán pénteken Magyar Péter miniszterelnök, akinek a meghívása ezek szerint Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Toroczkai László részére szól.

(A meghívás apropóját a paksi fenékküszöb építésének kérdései adják. Erről ebben a cikkben írtunk bővebben.)

Miután a Népszava rákérdezett, Havasi Bertalan válaszolt a felkérésre. Orbán sajtósa azt írta:

„Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei. Tájékoztatni pedig az Országgyűlést kell!”

A válasz papírformának tekinthető, de nem csak a politikai realitás miatt. Hanem mert Orbán Viktor szinte soha nem jár Pakson, és évtizedek óta messziről kerüli az atomerőművet.

Orbán aktív politikusként egyetlen egyszer járt az atomerőműnél Pakson, annak is már közel 30 éve.

A „paksi távolmaradás” már korábban feltűnt nekünk a 444-ben. Még nagyjából tíz évvel ezelőtt közérdekű adatigényléssel fordultunk az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-hez azzal kapcsolatban, hogy mikor melyik miniszterelnök tett náluk látogatást a rendszerváltás óta.

Az adatigénylésre adott válaszból kiderült, hogy miniszterelnökként Medgyessy Péter 2004. március 6-án, Gyurcsány Ferenc 2006. február 7-én, Bajnai Gordon 2010. február 26-án látogatta meg az erőművet.

Horn Gyula 1993. december 7-én az MSZP elnökeként járt Paks városában, de az atomerőműben nem tett látogatást. Boross Péter – későbbi miniszterelnök – belügyminiszterként 1993. február 5-én járt az atomerőműnél, Gyurcsány 2013. november 21-én pedig a DK elnökeként tért vissza egy látogatás erejéig.

Amikor külön rákérdeztünk, az erőművet üzemeltető cég azt írta, hogy Orbán Viktor egyetlen alkalommal tett látogatást a Paksi Atomerőműben. A Fidesz elnökeként 1997. december 11-én, a Magyar Villamosművek Rt. akkori vezérigazgatójának meghívására utazott Paksra. Erről az atomerőmű vezetése egy képet is mellékelt, amit az Atomenergetikai Múzeum 1997-es évkönyvéből fotóztak ki:

Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Máig ez az egyetlen feljegyzés arról, hogy Orbán Viktor valaha az atomerőműnél járt volna.

Orbán azt követően – egy megszakítással – húsz éven keresztül volt miniszterelnök, de ezidő alatt egyszer sem tett gyárlátogatást.

Ami annál inkább furcsa, mert 2014 januárjában szinte egyszemélyben döntött a második atomerőmű létesítéséről Vlagyimir Putyin oldalán Moszkvában. És mert elég rég azt vallja, hogy Paksra kell építeni a magyar energiaellátást. (A tíz évvel ezelőtti adatigénylés óta sem találni nyilvános bejegyzést arról, hogy Orbán meglátogatta volna az atomerőművet.)

A dolog attól rejtélyesebb, hogy Orbán en bloc alig járt az elmúlt évtizedekben Paks városában. A 2002-es választás két fordulója között tartott egy kampányeseményt Pakson – nem az atomerőműnél – ahol azzal fenyegetett, hogy ha győznek a szocialisták, eladják az erőművet is. (Győztek, nem adták el.)

A közelmúltban viszont, a NER idején – legalábbis gyors keresés alapján – nem jött szembe semmi olyan jelentősebb politikai esemény, ahol Orbán Viktor felbukkant volna a városban. 2024. június 6-án Orbán adta át a Kalocsa–Paks Duna-hidat, de az ünnepséget a kalocsai oldalon tartották.

Ha valaki talál mégis ilyen alkalmat, küldje el a szerk@444.hu-ra, és frissítjük vele a cikket.

A volt miniszterelnök paksi távolmaradásával kapcsolatban megküldtük a kérdéseket Havasi Bertalannak, ha válaszol azokra, majd frissítjük a cikket.