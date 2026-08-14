Jó lesz-e nekünk ez a paksi fenékküszöb?

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A Duna vízszintjének emelését célzó fenékküszöb technikai előkészületei megkezdődtek.

A Paks és Dunaszentbenedek közötti Duna-szakaszra építendő fenékküszöb terveit Magyar Péter és Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal (VIH) vezetője mutatta be sajtótájékoztatón.

Várhatóan 30 nap alatt tudják megépíteni a fenékküszöböt, ami a -140 cm-es vízszintet nagyjából fél méterrel emeli majd meg.

A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni.

De mivel jár majd mindez?

A tervezett fenékküszöb sematikus szerkezete Kapitány István videóján

Mit tudunk és mit nem a Paksnál épülő fenékküszöbről?

Az áramlásra merőleges, a keresztmetszetét nézve aszimmetrikus kőszórás lesz.

Az első látásra leglogikusabbnak tűnő helyszín az erőmű felé a hűtővizet szállító hidegvízcsatorna és a tíz fokkal felmelegedett hűtővizet a folyóba visszavezető melegvízcsatorna torkolata közötti, durván 300 méteres rész volt, mint csütörtökön délután kiderült, ide is épül a kőgát.

A küszöbnek mindenképp valahol a hidegvízcsatorna torkolata alatt kellett lennie folyásirányban, hogy a duzzasztásnak értelme legyen a vízkivétel szempontjából. A melegvízcsatorna befolyója alá azért nem lett volna logikus helyezni, mivel úgy ugyanarra a duzzasztott szakaszra engedték volna vissza a meleg vizet, ahonnan a folyó vizét hűtés céljára kiszivattyúzzák. Ez rontotta volna a hűtés hatásfokát.

A küszöböt, pontosabban annak kívülről is látható részét 30 nap alatt tervezik megépíteni, majd pár hétre rá jön a második fázis, a meder kövekkel történő megerősítése. Maga a gát eleve nem lesz egyenletes magasságú: a Paks felőli jobb partnál 150-200 méteren a koronája a jelenlegi kisvízszint alatt lesz fél méterrel, a bal part felőli durván 300 méteres része pedig fél méterrel fölötte. Ez azzal jár, hogy amíg szeptember első napjaiban el nem készül a mű, itt nagyobb hajóval nem lehet áthaladni a Dunán. És utána sem lehetne, amíg a mostani szinthez képest két méterrel meg nem emelkedik a vízsszint. Ezért az a terv, hogy ősszel, amint a vízszint legalább kissé megemelkedett, a Paks felőli oldalon az eleve alacsonyabb gátkoronát további egy méterrel megfaragják, így itt hajózható mélységű nyílás fog kialakulni.

Amit megold:

Ha a valóságban is helytállónak bizonyulnak a kormány várakozásai, a keresztgát kisvíznél - vízállástól függően - fél-egy méterrel tudja megemelni a vízszintet a felette lévő szakaszon.