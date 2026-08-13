Több cég is felajánlotta a segítségét, de NER-es vállalatok nincsenek köztük - a paksi helyzetről tájékoztat Magyar Péter

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Elkezdték megépíteni a fenékküszöböt Dunakilitinél, ami tartósan segít megemelni a Duna vízszintjét Paksnál, ezzel párhuzamosan előkészítik a két, 80 méteres bárkát, amelyeket esetleg el kell majd süllyeszteni a partra 45 fokos szögben, hogy a vizet tereljék, jelentette be a szerdai kormányülés utáni Kormányzati Tájékoztatón Magyar Péter. A tájékoztatón részt vesz Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője, és Gacsályi József, Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgatóhelyettese is.

A folyó bal parti szakaszon a honvédség katonái dolgoznak, a jobb parti, az erőmű oldalán, a nagyobb vízhozamú részen a kijelölt vállalkozók dolgoznak, mondta Magyar. Több cég is ajánlott fel segítséget, a Strabag Zrt. például ingyen ajánlott fel technológiát, szállítást és alapanyagot, és ugyanez igaz a KÉSZ Zrt.-re is. „Kicsit, de csak kicsit fájóan hiányoznak a NER-es oligarchák és cégek, ők valahogy nem jeleskedtek eddig a felajánlásban, de Szíjj, Garancsi, vagy Mészáros kedvéért elmondom újra a mailcímet, amin a felajánlást meg lehet tenni: duna@vih.gov.hu” , mondta Magyar, aki aztán ironizált kicsit Mészáros jacthjáról, mondván, hátha azt felajánlja majd.

Magyar a tájékoztató egy későbbi pontján a 80 méteres bárkákról is beszélt: az egyiket a Botond hozta Mohácsról, a másik úton van, mind a kettő 10 méter széles, 3 méter magas, a mohácsi híd építésénél teljesítettek szolgálatot, a tulajdonos első szóra felajánlotta őket. Egy bárka 20 centis vízemelkedést okoz majd. Vízzel lehet majd őket elsüllyeszteni, nem kell követ tenni beléjük a süllyesztésük, mint például az uszályokba kellene. Holnap reggelre lesznek a bárkák rögzített állapotban a Dunán a helyükön, hogy ha kell, akkor elkezdődhessen a süllyesztés.

Magyar szerint az elmúlt napokban sokan dezinformáltak a helyzetről és a lehetséges megoldásokról, és főleg azok hangosak, akik 16 évig semmit nem csináltak a helyzet javításáért, pedig Paksnak és az MVM-nek lett volna pénze a fejlesztésre. Azt is felrótta a Fidesznek, hogy semmilyen terveket nem készített, így a jelenlegi kormánynak mindent a nulláról, vagy mínusz tízről kellett kezdeni. Magyar megköszönte a szakemberek munkáját, hogy az utóbbi hetekben 0-24-ben a hazájukat szolgálják, és a magyarok biztonságáért dolgoznak.

A kormányfő azt mondta, apadásnak indult a Duna, vasárnap, hétfőn érheti el a -132 cm-es szintet a Duna, ez az a szint, amelynél le kellene állítani egy turbinát a működő kettőből. Utána sem javul várhatóan számottevően a helyzet, 136-137 centi körül lesz, 140 körüli szintnél mindent le kellene állítani, mondta Magyar Péter.

Kádár Pál arról beszélt, hogy ők hangolják össze az állami szervek működését, komoly ütemterv van a megvalósításra, és minden felajánlást érdemben vizsgálnak majd. A projekt gazdája a Vízügyi Igazgatóság, a tervezésben a BME csapata segített. Az erőmű vezetésére két dologban számítanak: biztonságos üzemeltetés, és a munkálatok támogatása. Az Energetikai Hivatal szaktudása is fontos, a Honvédség a megvalósításban segít. Magyar Péter szinte óránként jelentést kér, van, hogy személyesen vesz részt a bejárásokon, mondta Kádár.

Gacsályi József azt mondta, Paks és Dunaszentbenedek között van a beavatkozási terület, és bemutatta a helyszínrajzot is, zölddel a Dunában keresztben a fenékküszöb:

Gacsályi azt is mondta, várhatóan 30 nap alatt tudják megépíteni a fenékküszöböt, ami a -140 cm-es vízszintet nagyjából fél méterrel emeli majd meg, a nagy vízszintnél, árhullámnál viszont nem lesz jelentősége.

A műszaki részleteket Gacsályi perceken át sorolta, sajnos vízimérnöki végzettség híján ezeket felelősen nem tudjuk most tolmácsolni, viszont ilyen látványos ábrákat tudunk mutatni:





Ez pedig az elsüllyesztett bárkák hatása lesz:





Az elmúlt napok tartalmából

A kormány szerdán Pakson ülésezett, Magyar Péter aznap jelentette be, hogy úgynevezett fenékküszöböt építenek a Dunán Paksnál, hogy a rekordalacsony vízállás miatt ne kelljen leállítani az erőművet, és ha kell, két 80 méteres bárkát is elsüllyesztenek keresztben a folyón, amelyek így víz alatti gátként emelnék meg a vízszintet. A fenékküszöb munkálatai pénteken kezdődnek, és éjjel-nappal folynak majd. A bárkákról is pénteken döntenek a tervek szerint. Romániában egyébként hasonlóval próbálkoztak, de eredménytelenül.

A fenékküszöbhöz első körben 35 ezer, később összesen 110 ezer köbméter követ használnának fel. Ez néhány héten belül biztosíthatja, hogy az atomerőmű hűtőcsatornájánál a vízszint ne csökkenjen mínusz 90 centiméter alá, elkészülte után pedig akár egy méterrel is megemelheti ott a Duna vízszintjét. A kormány számításai szerint egy későbbi árvíznél a műtárgy nem jelent majd veszélyt.

A kormányfő a paksi helyzetet helikopterről nézte meg, ami miatt bírálta őt Hadházy Ákos is és fideszesek is, mire Magyar egy kommentben igyekezett megmagyarázni, hogy szerinte ez miért más, mint amikor a fideszesek helikoptereznek.

Múlt hét elején még úgy nézett ki, hogy 44 év után először teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt, ez végül azonban elmaradt, végig működésben maradt az egyik turbina – bár egy ponton ennek a működése is veszélybe került. Hétfőn aztán Magyar bejelentette, hogy visszakapcsolnak egy turbinát.

Hétfőn a szokásos napirend előtti beszédében Magyar Péter szintén a klímaváltozásról, a vízhiányról és ezek következményeiről, például az áramszűkéről beszélt, érintve természetesen a paksi erőmű helyzetét is.