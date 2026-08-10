Nem sikerült tartósan emelni a Duna vízszintjét, néhány napra teljesen leállhat a romániai atomerőmű

Nem lett tartós a Duna vízszintjének emelkedése a romániai Cernavodánál, fel kell készülni arra, hogy néhány napig teljesen le kell fog állni a romániai atomerőmű – jelentette be Cristian Buşoi energetikai államtitkár hétfőn. Az erőmű az ország villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékáért felel, de az államtitkár szerint a leállás a lakosságot nem érinti.

Pénteken és szombaton kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el a Cernavodától 60 kilométernyire található elágazásnál, ennek hatására másodpercenként mintegy 50 köbméterrel több víz jutott az erőmű felé vezető Öreg-Dunába. A jelek szerint azonban a javuló tendencia nem volt tartós – mondta Buşoi.

Fotó: ALEX NICODIM/Anadolu via AFP

Ha le kell állítani az atomerőmű még működő, az ország energiaszükségletének 10 százalékát fedező 700 megawattos kettes blokkját is, az elosztó hálózatot kezelő Transelectrica várhatóan 10-30 százalékos korlátozást fog bevezetni a nagy ipari fogyasztók számára az esti csúcsidőben, a lakossági fogyasztókat ez azonban nem érinti – mondta az államtitkár.

Az államtitkár nem először beszélt arról, hogy a lakosságtól nem fogják megvonni az áramot. Korábban azt mondta, hogy a háztartások ellátásához szükséges hazai termelés stabil, a szénerőművek, a gázerőművek, napközben és délután a naperőművek, valamint részben a szélerőművek is termelnek, bár utóbbiak teljesítménye a hőség miatt jelentősen csökkent.

Fotó: ALEX NICODIM/Anadolu via AFP

Buşoi arról is beszélt, hogy az országban tapasztalható áramkimaradások nem a rendelkezésre álló villamos energia mennyiségével függnek össze. Azt mondta, túlterhelés, illetve különösen vegetációtüzek esetén károsodhatnak a hálózati berendezések, amelyek egy része meglehetősen elavult, mivel nem sikerült a teljes elosztóhálózatot korszerűsíteni. (MTI, Maszol)