A sekély Duna okozta fennakadásokat hosszú távon kezelő beruházásokat ígér Magyar Péter

„Holnap a Paksi Atomerőműben tartunk kormányülést, és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Meghozzuk az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket.”

Ennyit jelentett be tömören a friss fb-posztjában Magyar Péter miniszterelnök – „oszd meg, kommenteld és lájkold kérlek, hogy minden magyarhoz eljusson!” –, ám arról egyelőre nem írt, hogy milyen beruházás jelenthet megoldást.

Az elmúlt két hét folyamán, amikor is a Duna vízszintje sorozatosan megdöntötte az eddigi negatív rekordokat, ami miatt az is valószínűnek látszott, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, a miniszterelnök jó néhányszor ellátogatott Paksra.

Olyan kritikus energiaellátási helyzet jöhet, amelyet eddig nem látott Magyarország, jelentette be még július 30-án. „A paksi erőmű eddig soha nem tapasztalt teljes leállítása, a Duna menti erőmű meghibásodása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan legkésőbb hétfőtől olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhetnek hazánkban, amellyel eddig soha nem szembesültünk Magyarország történetében” – részletezte akkor a példátlanul alacsony vízállás és a 40 fokos hőség együttállása alkalmából.

A teljes leállást végül sikerült elkerülni, sőt hétfőn már hozzá is láttak egy turbina visszakapcsolásához.

Mivel azonban a sekély vízállás a továbbiakban rendszeresen előfordulhat a Dunán, nyilván valóban hosszú távú megoldásokra lehet szükség. Arról, hogy mi jöhet számításba – és hogy mely elgondolások megvalósítása lehet veszélyes –, a Qubiton publikáltunk részletekbe menő újságcikket.