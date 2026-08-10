Magyar Péter: Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata

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„A Duna vízszintje ma reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fog” – írja posztjában Magyar Péter.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A múlt hét elején még úgy nézett ki, hogy 44 év után először teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez végül azonban elmaradt, a héten végig működésben maradt az egyik turbina – bár egy ponton ennek a működése is veszélybe került.

A miniszterelnök múlt hét közepén az Orbán-kormányok felelősségéről beszélt az energiaválság kapcsán. „Elődeink számtalan mulasztása és tudatosan rossz döntése vezetett a most kialakult helyzethez. Szándékosan akadályozták a szélerőművek építését Magyarországon. A tárolókapacitások fejlesztése elmaradt. Ha mindezek rendelkezésünkre állnának most, akkor hasonló nehézséggel bizonyosan nem szembesülnénk. Paks pedig nem volt felkészítve a most tapasztalható alacsony vízállásra” – mondta szerdán Magyar, aki egyúttal átfogó energiafejlesztési terv elfogadásáról számolt be.

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