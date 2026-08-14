Magyar Péter meghívta Paksra Orbán Viktort, Semjén Zsoltot és Toroczkai Lászlót

„Holnap 10:00 órára meghívom Paksra a parlamenti pártok elnökeit, hogy ott tájékoztassam őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást”

– posztolta Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke, aki tehát meghívta Paksa a másik három parlamenti párt elnökét, Orbán Viktort (Fidesz), Semjén Zsoltot (KDNP) és Toroczkai László (Mi Hazánk). (A paksi fenékküszöb építése körüli kérdésekről ebben a cikkben írtunk.)

Orbán Viktor első bejelentkezése a választási vereség után. Fotó: Orbán Viktor /Facebook

A kormány többször hangsúlyozta, hogy a kritikus helyzet azért alakult ki, mert az előző 16 évben elmaradt a felkészülés, a jelenlegi ellenzék szerint viszont a közel száz napja hatalmon lévő Magyar-kormánynak kellett volna megtennie a szükséges intézkedéseket.

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Toroczkai László reagált is a felvetésre, szerinte „ez így pontosan olyan ócska politikai színjáték, mint a méregdrága helikopterezése”. Azt írja: