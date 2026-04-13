Toroczkai László: Hibátlan volt a kampányunk

Már a vécében is katasztrófáról beszéltek a párt aktivistái, amikor a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László este 10-kor fellépett a színpadra a párt eredményváróján a Gesztenyés-kerti Larus Rendezvényközpontban.

„Mi vagyunk az egyetlen politikai erő, amelyet nem söpört el a Tisza Párt” – mondta Toroczkai. Ez így igaz is, a párt 96 százalékos feldolgozottság mellett 5,9 százalékon áll, ami 6 mandátumot jelent a pártnak – pontosan ugyanannyit, mint amennyit a 2022-es választásokkor szereztek.

Jelen állás szerint a párt hasonló szerepbe kerül, mint az előző ciklusban: kapnak mandátumokat, pártfinanszírozást, a szavazataiknak azonban nem lesz ráhatása az ország törvényeire.

Fotó: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / www.kepszerk.hu

Mivel a Fidesszel közösen ülnek majd ellenzékben, kíváncsiak voltunk, hogy látják az egymás melletti munkát. Toroczkai kérdésünkre azt mondta, hogy ők le fogják váltani a Fideszt, aztán a Tiszát: „a többi párt megsemmisült, a Fidesz maradt, de a korábbi helyzetéhez képest megtérdelt”.

A pártelnöki beszéd előtt a tömegben beszélgetve több politikus és aktivista is azt mondta, szívesen együttműködnének a Tisza Párttal bizonyos kérdésekben. Bár Toroczkai László sem zárta ki az ügyek mentén történő esetleges együttműködést, sokkal erősebb hangot ütött meg:

„Orbán Viktor már gratulált Magyar Péternek. Én is szeretnék gratulálni… – mondta Toroczkai László, majd kisebb szünet után folytatta: – a Facebooknak és a Facebook mögött álló Szilícium-völgyi globális óriáscégeknek, mert megszerezték az első magyar miniszterelnököt”.

A pártelnök beszólása nagy sikert aratott, a közönség tapsviharban tört ki. A szimpatizánsokra ráfért a biztatás: a hét órától beérkező eredmények láttán többen is arról beszéltek, hogy az 5-6 százaléknál többet vártak, mások pedig azon aggodalmaskodtak, hogy lesz-e így másnap még állásuk, nem kéne-e még most emigrálniuk.

Fotó: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / www.kepszerk.hu

Fotó: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / www.kepszerk.hu

Kérdésemre, hogy Toroczkai szerint miért nem tudott a párt nagyobb súllyal jelen lenni a parlamentben, a pártelnök azt mondta, „ennek nincs igazából jelentősége, arról beszéltem, hogy ez az egyetlen párt, amely meg tudta őrizni a támogatottságát”. Hangsúlyozta, hogy ezt semmilyen párt nem tudja elmondani.

Azt mondta, a maximumot hozták ki magukból.

„Én örökké elégedetlen vagyok a saját munkánkkal, a pártunk állapotával, de még ennek ellenére is azt mondom a kampány legvégén, hogy hibátlan volt a kampányunk. Mindenki mindent beletett.”

Fotó: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / www.kepszerk.hu

A Bűnvadásznak vadásznak tovább

„Az eredmény első pillantásra nagyon lesújtó volt, de aztán ahogy teltek-múltak a percek, az az igazság, hogy nagyon-nagyon öröm lett a szívemben, hogy tönkrement a Fidesz. Elpusztult, beledöglött abba, amit 16 éven keresztül művelt az emberekkel, a társadalommal, az országgal” – mondta kérdésemre Bartal András, a párt kampányának főattrakciójának, a Bűnvadászoknak a vezetője. Azt mondta, ez az ő személyes véleménye, amit az országjárás során szerzett tapasztalatok mondatnak vele. Aztán rögtön hozzá is tette, hogy a tiszás kétharmaddal az ország „csöbörből vödörbe került”.

„Viszont életben maradtunk! Olyan óriási ellenszélben, különböző háttérhatalmak ellen kellett megállnunk, és sikerült, hogy ez óriási eredmény igazából. Élünk, talpon vagyunk” – mondta, hozzátéve, hogy azért nagyobb győzelemre számított, mert az országot járva, a Bűnvadászok népszerűségét látva úgy érezte, nagyobb a támogatottsága a pártnak a fiatalok között.

Bartal András

Sokáig kérdés volt a pártvezetés körében, hogy a 370 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatorna hoz-e szavazatokat a pártnak, de végül még a plakátokra is a csapat ikonikus kisbusza került. A rasszista szélsőjobboldali Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) szervezetből kinőtt kezdeményezés lakásfoglalók kipaterolásáról szóló akár egymilliós megtekintéseket is produkáltak, a buszból a párt a kampányra további kettőt is beszerzett, a jelöltek pedig ezzel kampányoltak.

Bartal azt mondta, ugyan a Bűnvadászok a párt kampányának egyik eleme volt, folytatják tovább:

„Egy abszolút liberális kormány került hatalomra. Ebből következik, hogy a bűnözés növekedni fog, tehát még több feladatunk és még több munkánk lesz.”

Fotó: Ancsin Gabor / Kepszerk.hu/Ancsin Gabor / www.kepszerk.hu

Eleinte nem volt mindenki számára egyértelmű, hogy a Mi Hazánkkal együttműködő Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) tagjai által indított csapat mennyire kötődik a párthoz, Bartal azonban a Bűnvadászok-jelenségről szóló cikkünkben azt mondta, a párt és a csapat mára már megegyezik.

Hogy ki a hibás?

„A Tisza Párt és a Fidesz óriási nyomást tett a 106 jelöltünkre és megpróbálták elvenni a szavazóinkat is” – mondta Toroczkai László, de sokat ismételgette azt is, hogy a kormánysajtó, illetve a Facebook elhallgattatta őket – az oldal mögött álló Meta ellen még pert is indít az Egyesült Államokban.

Hogy az esetleges újraszámlálások és a végleges eredmény után 5-6 mandátuma lesz-e a pártnak, az egyelőre nem biztos, de a biztos bejutók között vannak a pártelnök mögött a színpadon felsorakozó alelnökök: Dúró Dóra, Apáti István, Novák Előd és Dócs Dávid. Ott állt még Toroczkai mellett Szabadi István és Pakusza Zoltán is, akik közül az egyik akár még képviselő is lehet, mivel a lista ötödik helyén álló EP-képviselő Borvendég Zsuzsanna nem veszi fel a mandátumát.

J-B: Szabadi István, Pakusza Zoltán, Dócs Dávid, Toroczkai László, Dúró Dóra, Apáti István, Novák Előd

Az említett jelöltek egyike sem szerzett mandátumot egyéniben, de volt, aki tudott javítani a 4 évvel ezelőtti eredményén:

Míg Toroczkai László 2022-ben 9,49 százalékot szerzett a szegedi székhelyű Csongrád-Csanád 2-es számú választókerületében, most 10 százalék körüli eredményt ért el.

Dúró Dóra 2022-ben 4,86 százalékot szerzett a VII. kerületi székhelyű budapesti 6-os számú választókerületében, most a 7 százalék fölött teljesített a dombóvári székhelyű Tolna 2-es választókerületben.

Apáti István 2022-ben 9,15 százalékot szerzett a mátészalkai székhelyű Szabolcs-Szatmár-Bereg 5-ös számú választókerületében, most azonban mindössze a 6 százalékot tudta megugrani.

Novák Előd 2022-ben 3,06 százalékot szerzett a XI. kerületi székhelyű budapesti 2-es számú választókerületében, most 5 százalék körüli eredményt ért el a XXII. kerületi székhelyű budapesti 10-es számú választókerületben.

Dócs Dávid 2022-ben 11,89 százalékot szerzett a balassagyarmati székhelyű Nógrád 2-es számú választókerületében, most épp hogy meg tudta ugrani a 10 százalékot.

Mivel a párt EP-képviselője, Borvendég Zsuzsanna nem veszi fel a mandátumot, ezért kérdéses, hogy ki ül a helyére – a listán a következő jelölt a parlamentben már korábban is helyet foglaló Szabadi István lehet, aki 2022-ben Bács-Kiskun 5-ös választókerületben 9,82 százalékot szerzett, míg most csak 8,5 körül teljesített.

A választási kampányban rendre előkerülő kérdés volt, hogy ha az új parlamentben a Mi Hazánk képviselőin múlna a többség, a párt a Fidesszel vagy a Tiszával működne-e együtt – jelenlegi állás szerint a kérdés azonban irreleváns. Egyébként Toroczkai is rendre elmondta, hogy a magyar választási rendszer működése miatt ez a forgatókönyv nem túl valószínű, de örült, hogy ennek kapcsán legalább sokat beszélhetett a párt programjáról.