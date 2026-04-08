„Olyanokkal is találkozunk, akik még nem is hallottak a Mi Hazánkról”

POLITIKA

  • A két nagy párt mellett három kisebb indul a választáson, ebből egynek van reális esélye a bejutásra.
  • A Mi Hazánkra nagyobb figyelem jut, mint valaha, hiszen akár még fontos szerepet is kaphat az új parlamentben, amennyiben rajtuk múlik, kinek lesz többsége.
  • Toroczkai László pártelnök látszólag igyekszik mindkét nagy párttól távol tartani magát, közben a pártja a romló gazdasági mutatók következtében kialakult társadalmi feszültséget és bizonytalanságot próbálja becsatornázni.
  • Központban a multik, a számonkérhetetlen elitek és az egyre romló közbiztonsági helyzet – no meg a cigányok.
  • Amire a kampányukból mindenki emlékezni fog: az önkényes lakásfoglalókat kipateroló Bűnvadászok, és a szervezet kisbusza, ami a Mi Hazánk kampányának fő attrakciója lett.
  • Nincs könnyű dolguk, hogy kilátsszanak a szélsőjobbnak is játszó Fidesz mögül, miközben egyre több szélsőjobbos szereplő azt nyomatja, hogy a párt szimpatizánsai egyéniben a Fideszre szavazzanak le.

A következő parlamentben jó eséllyel három párt politikusai foglalnak majd helyet. A Mi Hazánk kampánya a napirendet uraló, hetek óta tartó kémjátszmák, feketeruhás ultrák és hamis zászlós műveletek árnyékában jó ideig egészen eseménytelennek hathatott – éppen ezért jött kapóra a márciusi kállói balhé, amikor a Bűnvadászok kisbuszánál tiltakozó és fenyegetőző romák ellen Toroczkai László két héttel későbbre össze tudta csődíteni a párt szélsőjobbos társszervezeteit. Addigra már egyértelmű volt, hogy a Bűnvadászok és a Mi Hazánk nagyon szoros együttműködésben van, a Bűnvadászok vezetője, Bartal András úgy fogalmazott, ők nem a párt kampányát segítik, hanem ők maguk a párt.

Itt a 300 fő a teltház

„Nem nagyon találkoztam olyan emberrel, aki a Bűnvadászok munkáját ne ismerné el, legyen az egyébként mi hazánkos, vagy nem mi hazánkos. A Bűnvadászok mögé felsorakozott a magyar társadalom” – állította Binder Csaba, a párt ifjúsági tagozatának elnöke március végén Kállón, mikor arról kérdeztem, mennyit hoznak az egy éve indult Bűnvadászok a pártnak. Közben tucatjával húztak el mellettünk a párthoz köthető szélsőjobbos szervezetek kopaszai. Egyikük, egy börtönőr, közbiztonságra vonatkozó kérdésemre lendületből a cigányság kiirtásának szükségességéről kezdett értekezni.

A Mi Hazánk tüntetése Kállón március 28-án, az élen Toroczkai László pártelnökkel
Fotó: Kristóf Balázs/444

A Bűnvadászok a régi Jobbik környékén létrejött, azóta betiltott Magyar Gárda örökösének tekinthető Magyar Önvédelmi Mozgalomból (MÖM) nőtte ki magát magyar viszonyokhoz képest sikeres, 370 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornává. A szerveződést Toroczkai László és a párt XV. kerületi képviselője, Bartal András indította el tavaly februárban.

Abban sokáig a vezetőség sem volt biztos, hogy a népszerű csatorna szavazatokat is hozhat a pártnak, de Toroczkai a 24.hu-nak adott keddi interjújában azt mondta, belső felmérés szerint a szavazók által említett Mi Hazánk melletti érvek közül a negyedik a Bűnvadászok voltak – az első pedig Toroczkai személye.

