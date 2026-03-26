Magyar Péter szerint a Mi Hazánk hajlandó lesz még a választások előtt visszaléptetni több tucat jelöltjét a Fidesz javára

„Lázár János teljesen nyílt koalíciós ajánlatott tett a Mi Hazánk nevű szatellit ellenzéki pártnak” – többek között erről beszélt csütörtök délután Magyar Péter, országjárása szentendrei állomásán. A Tisza párt vezetője szerint már zajlanak is a tárgyalások a két párt vezetése között.

Lázár János építési és közlekedési miniszter kedd este a Fejér megyei Úrhidán fórumozott, ahol a szokványosan induló szuverenitásvédelmi fejtegetései végül oda futottak ki, hogy a Fidesznek ebben a tekintetben együtt kellene működnie a Mi Hazánkkal. Mint elmondta, szerinte a „szuverenitáspárti politikusoknak először össze kell fogni. Szuverenitáspárti politikusoknak tekintem a mi hazánkosokat és a fideszeseket is. Meg kell fontolni azt, hogy a szuverenitáspárti politikusok a jövőben együtt tudnak-e gondolkodni, együtt tudnak-e dolgozni.”

Magyar Péter erre szerdán egy külön videóban reagált, amiben arról beszélt, hogy szerinte végső „elkeseredésében a Fidesz nyíltan koalíciós szövetséget ajánlott a Mi Hazánknak, ez a koalíció viszont kiléptetné Magyarországot az Európai Unióból”. A Tisza párt vezetője a Fidesz-Mi Hazánk koalícióval és a Huxittal kapcsolatos gondolatait csütörtökön a szentendrei fórumán is elismételte. Ezután pedig azt is hozzátette, hogy

„pontos tudomásunk van arról, hogy zajlanak a tárgyalások a Fidesz és Mi Hazánk között, és még a választások előtt, különböző ajánlatokért a Mi Hazánk hajlandó lesz visszaléptetni több tucat egyéni jelöltjét a Fidesz javára” – mondta.

Ehhez később hozzátette, hogy szerinte lehet, hogy lesz Fidesz és Mi Hazánk koalíció, még talán a DK is beszáll, de ez a koalíció ellenzékben lesz”.

Pár órával Magyar országjárása után, Dúró Dóra egy Facebook-posztban reagált a Tisza vezetőjének mondataira. Mint írta, a Mi Hazánk jelöltjei „nem fognak visszalépni”.

Czinkóczi Sándor
