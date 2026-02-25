Bombabiztos választási előrejelzésünk: a fekete hattyú bekötött szemmel belerepül a tökéletes viharba

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Fogalmunk sincs, mi lesz a választások eredménye.

De legalább meg tudjuk magyarázni, miért.

Sok olyan tényező jött össze a 2026-os választásokra, amilyeneket előtte még soha nem láttunk, egyenként sem.

Semmiből berobbanó párt, felfalt óellenzék, Gyurcsány-mentes politika, Kutyák dilemmája, Facebook-buborékok, széthúzó közvélemény-kutatások, hatástalan lejáratások. Egyebek mellett.

Rendszerváltó hangulat van? Vagy ez egy ordas nagy kamu? Higgyünk a legfrissebb Medián-felmérésnek, vagy létezik, hogy ennyire benéznek valamit? Egyszerre is lehet igaz mindez, minden csak attól függ, hova megy az ember, kikkel beszélget, hova kattint a közösségi médiában. Vagy melyik pártot hallgatja: a nagyon vezető Fideszt vagy a nagyon vezető Tiszát.

Régen volt ennyire megjósolhatatlan a választások eredménye, sok tényező együttállása okozza azt, hogy totális homályban futunk neki az április 12-ének.

Ott van rögtön a legfontosabb, az, hogy a Fidesz kihívója egy új párt. Magyar Péter a 2024 elején kirobbant kegyelmi botrány nyomán tudta felépíteni először saját magát, majd a Tisza pártot szervezetestül, szakértőstül. Ez a párt azonban egyelőre egyetlen választáson indult el, az EP-választáson, ami egy országos listás választás. Itt mindenki csak pártra ikszelt, nem volt helyi jelölt, nem volt tényező a személye, beágyazottsága, kapcsolatrendszere. Lehet elemezni, hogy hol teljesített önmagához képest túl vagy alul a Tisza, illetve a Fidesz, de arra, hogy 2026-ra magabiztosan jósoljunk egy vegyes választási rendszerre, ez az egy, 2024 nyári adat nem alkalmas. Ráadásul a Tisza mindeddig tudatosan távol tartotta magát az időköziktől, legyen az parlamenti vagy önkormányzati időközi választás.