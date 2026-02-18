„Ha nem jut be a Kutyapárt, ne kommenteljétek be, hogy a Tisza miatt!”

Mit reagált Tiborcz a Dinasztia című filmjükre? Hogy lehet 4 milliós megtekintésű közéleti filmet gyártani? Elkészült a folytatás, A csapda. Mi lesz a NER után a NER ára? A stúdióban a Direkt36 újságírói.
Orbán minden korábbinál nyíltabban állt Putyin mellé, Magyar pedig azt mondta, a következő 8 hétben a maffiaállam a legundorítóbb dolgokat fogja a társadalomra önteni. A Fidesz és a Tisza a választás előtti utolsó évértékelő beszédekkel lökték be a kampány következő szakaszát.
A Tisza Párt elnökét a müncheni biztonságpolitikai konferencián kérdeztük arról, hogy kikkel találkozott és milyen várakozásokat tapasztalt az áprilisi választásokkal kapcsolatban. Azt mondta, hogy nem igényli külföldi vezetők támogatását.
Orbán Viktor közönségét nem rázta meg, hogy a tavalyi beszédből fontos ígéretek nem valósultak meg. Van, aki szerint jót tett a kihívás a pártnak, a választás után pedig jönni fog szerintük a beígért takarítás.