„Ha nem jut be a Kutyapárt, ne kommenteljétek be, hogy a Tisza miatt!”

  • Ebben a kampányban a megszokottnál is nagyobb nyomás nehezedik a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra, hogy inkább ne induljanak a választáson.
  • Ennek ellenére Nagy Dávid listavezető és Szabó Márton (Csoki) kitartanak amellett, hogy az MKKP indulása segíti a a kormányváltást, és a teljes pártvezetés elkötelezett a parlamentbe bejutás iránt.
  • A párt vezetői azt kérik az önkénteseiktől: ha nem tudnak mosolyogva és kedvesen válaszolni a kritikákra, támadásokra, akkor inkább ne is foglalkozzanak a dologgal, mert „nem éri meg minden hülyeségre reagálni”.
