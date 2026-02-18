„Ha nem jut be a Kutyapárt, ne kommenteljétek be, hogy a Tisza miatt!”

„Aki szeretné, hogy Orbán leskelődjön a hálószobájában, szavazzon a Fideszre”

Orbán minden korábbinál nyíltabban állt Putyin mellé, Magyar pedig azt mondta, a következő 8 hétben a maffiaállam a legundorítóbb dolgokat fogja a társadalomra önteni. A Fidesz és a Tisza a választás előtti utolsó évértékelő beszédekkel lökték be a kampány következő szakaszát.