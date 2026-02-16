Kutyapárt: A teljes pártvezetés elkötelezett a parlamentbe bejutás iránt

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a szimpatizánsainak hosszú posztban magyarázza, hogyan reagáljanak arra az egyre erősödő véleményre, hogy nem kéne indulniuk a választáson, mert ezzel csak a Fidesz malmára hajtják a vizet. A párt vezetői azt kérik az önkénteseiktől: ha nem tudnak mosolyogva és kedvesen válaszolni a kritikákra, támadásokra, akkor inkább ne is foglalkozzanak a dologgal, mert „nem éri meg minden hülyeségre reagálni”. „Amit a választási matekozásból ki lehetett hozni, azt kihoztuk” – írja a párt, ami megjegyzi, hogy hosszú évek óta kiállnak és cselekednek különféle jó ügyek mellett, és ez lesz a feladatuk a parlamentben is.

Ahogy arra a Telex emlékeztetett, a pártnak az 5 százalékos küszöböt sosem sikerült megugrania, és idén nem volt olyan kutatóintézet, ami 3 százalék fölé mérte volna. 2024-ben az MKKP-t 3 és 7 százalék közötti támogatottsággal mérték, ami alapján a bejutásuk kérdéses, de lehetséges volt, ám végül 3,6 százalékot kaptak. A választás közeledtével a bejutási küszöb körüli pártok esélyei általában nem javulnak, hanem romlanak, az MKKP ráadásul arról ír, hogy a következő időszak még nehezebb lesz, sokan dolgoznak majd a lejáratásukon, „úgy leszünk összefideszezve, ahogy a Tiszát próbálják összebrüsszelezni”.

A 2022-es kampányban Kovács Gergely azt mondta, „jót tenne ennek az országnak, ha ott lenne néhány kutyapártos képviselő a parlamentben”, 2024-ben pedig „Kutyapárt menni Európa” szlogennel kampányoltak – de egyik parlamentbe se jutottak be.

Az MKKP tavalyi Illiberal Pride-ja Fotó: Bankó Gábor/444

Nagy Dávid listavezető pártigazgató a lapnak azt írta, ugyanúgy külön indulnak, mint 2022-ben, ugyanazokkal az alapértékekkel, de most „van hozzá egy kurvajó” programjuk, amiben transzparensen megmutatják, hogy mit is fognak csinálni. „Profi és elkötelezett kampánystáb irányítja a munkát, a teljes pártvezetés is elkötelezett a parlamentbe bejutás iránt” – írta a párt, ami pár hete videóban magyarázta el, miért jelentene több rendszerváltó mandátumot, ha bejutnának a parlamentbe, mintha az összes szavazójuk a Tiszára szavazna.

Az MKKP idén 83+2 helyen kezd ajánlásokat gyűjteni – négy éve ez 58 helyen sikerült, ami egyéniben 2,4, listán 3,3 százalékra volt elég –, de 70-80 helyen indulnak, nem pedig mind a 106 helyen, ezzel szeretnének tenni egy gesztust a kormányváltást akaró embereknek, amivel lemondanak 400 millió forintról és egy csomó töredékszavazatról, de nekik pont elég lesz a listaállításhoz.

Pénteken a kutyapárti aktivista, Szabó Márton (korábban a Jólvanezígy Youtube-csatornán Csoki) saját oldalán, az Akkoricsokkeren lendületes videóban szállt bele a Tisza Párt javára visszalépő Jámbor Andrásba és a volt Momentum-elnök Fekete-Győr Andrásba, amit mindkét politikus felháborodva fogadott, tárgyi tévedésekre is felhívva a figyelmet, és bocsánatkérést vártak a párttól. Szabó Márton – akinek a videója alatt elsöprő arányban voltak a felháborodott kommentek – szombaton bocsánatot is kért, és nyilvános vagy privát beszélgetést ajánlott fel Jámbornak. Kedd délután Nagy Dávid pártigazgató és Szabó Márton kampányindító bulin várják a szimpatizánsaikat.