Orbán szombaton beismerte, hogy sokat gyengült a Fidesz öt hónap alatt

Gondosan titkolja a kormány, hogy mit mutatnak a belső mérések, de ha Orbán Viktor két nyilatkozatából indulunk ki, akkor az előttük lévő számok alapján jelentősen gyengült a Fidesz szeptemberhez képest.

Orbán Viktor ugyanis Kötcsén azt mondta:

„a mi saját elemzéseink azt mondják, hogy ma, ha most lennének a választások, 106 körzetből 80-at megnyernénk, és ez biztos, stabil kormányzást eredményezne”.

A békéscsabai DPK-gyűlésen viszont szombaton már azt mondta, számításai szerint

„106 körzetből 65-öt hozna el a Fidesz, ha most vasárnap lennének a választások”.

Vagyis pár hónap alatt 15 körzetet buktak el Orbán saját bevallása szerint.

Ha a 93 listás mandátum nagyjából felét elhozza a Fidesz, még így is bőven megvan a feles többsége, a kétharmadtól viszont nagyon távol vannak, de az valószínűleg már a szeptemberi számokkal sem lett volna meg. (Rényi Pál Dániel forrásai szerint Seszták Miklós volt miniszter nemrég 108 mandátumot tippelt meg a Fidesznek, márpedig róla úgy tartják, pontosan eltalálja az eredményeket.)

Orbán Viktor 2026. február 12-én Belgiumban. Fotó: Nicolas Economou/NurPhoto via AFP

A Vox Populi Választási Kalauz blog szerkesztője, Tóka Gábor egyébként Orbán sümegi sikerjelentéséből is azt hallotta ki, hogy sokat gyengült a Fidesz. Most ugyanis Orbán szerint 9 százalékkal vezet a lista a Veszprém 3-as körzetben, míg a posztja szerint korábban itt 19 százalékos előnyről voltak információk.

Orbán nemrég azzal próbálta felrázni az aktivistáit, hogy beismerte: sokkal kisebb volt a valós támogatottságuk, mint amit a mandátumarány mutat az Országgyűlésben. A Fidesz – pontosabban a nagy győztes párt – felé lejt a pálya. Ugyan az egyénik billentették el nagyon a mérleget, de a számok alapján kimondható, hogy a Fidesz a szavazatok 30-40 százalékának a megszerzésével nyerte meg a parlamenti mandátumok több mint 66 százalékát.

Közben Magyar Péter is arról beszél, hogy a Tisza nyeri meg az április választást. Az általa ismert felmérések szerint 80-85 körzetben vezet a Tisza, és szerinte a többiben is behozható távolságra vannak a Fidesztől.

Szombati elemzésünk szerint a fő kérdés a választás után az lesz, hogy ebben a háborús hangulatban születhet-e olyan végeredmény, amit a vesztes fél is békében elfogad majd. (via Telex)