Magyar Péter hivatalosan is megnyitotta a Tisza kampányát

Intenzív politizálással telik a hivatalos kampányidőszak első napja: Orbán a szokásos hétvégi háborúellenes műsorát most épp Békéscsabán nyomta le, Magyar Péter pedig Budapesten tartotta kampányindító rendezvényét. A Tisza egyébként tegnap jelentette be, hogy a párt miniszterelnök-jelöltje Magyar Péter lesz, ma pedig a Fideszhez hasonlóan a legnagyobb ellenzéki párt is villámtempóban gyűjtötte össze az induláshoz szükséges aláírásokat.

És hogy mi vár ránk a következő ötven napban? Az biztos, hogy olyan kampány jön, amilyet még nem látott ez az ország. Na de térjünk vissza Magyar Péter kampánynyitásához.

Fotó: Németh Dániel/444

A pártelnököt egyentáblákkal váró szimpatizánsoknak a tényleges beszéd megtartása előtt egy majd negyven perces videót vetített le a párt (de nem Azt a videót, senki ne izguljon, hanem egy Tisza által készített kisfilmet az elmúlt két évről), miután Magyar jobbulást kívánt Erdő Péternek, és jól megdicsérte a támogatóit.

A mozizás után Magyar azzal kezdte beszédét, hogy ők adták le a leggyorsabban az ajánlóíveket. Elmondta, hogy felelősséget vállal a közösségük a változásért, azokért akik kockázatot vállalnak, és azokért is, akik nem tudnak kockázatot vállalni, csak csendben hisznek a változásban, felelősek azokért, akik még nem szavaznak. 50 nap múlva ilyenkor már az urnák zárulnak majd, és eldől Magyarország sorsa, Magyar szerint ezen az 50 napon áll vagy bukik minden, a hazának szüksége van rájuk, aki még nem jelentkezett önkéntesnek, az jelentkezzen, aki még nem küldött támogatást, az küldjön. A következő hetekben a Tisza mindenhol ott lesz, Magyar holnaptól már folytatja az országjárást.

Magyar szerint a Tisza készen áll a működő és emberséges ország építésére, megvannak ehhez a támogatóik, a szakértőik. Nézz a fiadra, nézz a lányodra, gondolj a hazádra, és szavazz a Tiszára, zárta viszonylag rövid beszédét Magyar, amit aztán álló taps fogadott.

Magyar a beszéde után rögtön sajtótájékoztatót is tartott. Itt egy kérdésre válaszolva kiderült, hogy továbbra sincs egyetértés abban, hogy ki hány aláírást adott le a Nemzeti Választási Irodának, és milyen gyorsan tette ezt (ez egyébként semmiben nem számít), ebbe a méricskélősdibe egyébként a Fidesz sokat látott szakértőtől miniszterelnökig már minden szinten beleállt.

Fotó: Németh Dániel/444

Ha már Orbán is beszélt ma arról, hány nyerhető körzettel számolnak (most mondta a legkevesebbet, 65-öt), Magyar is beszélt erről. Magyar szerint az általa ismert felmérések alapján jelenleg 80-85 körzetben vezet a Tisza, a többiben behozható távolságban vannak a Fidesztől, a legnagyobb különség 7 százalék körüli a Fidesz javára. Jelen állás szerint a Tisza 60 körzetben hibahatáron túl vezet, 20 feletti körzetben vezetnek, de Magyar összességében minden körzetet nyerhetőnek tart.

Magyar természetesnek tartja, hogy egyéniben is megméretteti magát, egy ideig a Fideszben is ez volt a szokás, kivéve Orbán Viktor esetét, aki harminc éve nem indult egyéniben. Magyar régóta a 12. kerületben él, látja a kerület problémáit, így logikus, hogy ott is indul. Fog kampányolni a 12. kerületben is, de az országjárás miatt kevesebbet lesz itt. Steiner Attilával 2023 végén találkozott utoljára, a felesége néha ír neki SMS-re, a választókörzetben a kopogtatás során nem futott össze vele. Ma aláírta egy fideszes aktivista petícióját a 12. kerületi óvodabezárások/összevonások ellen, a sajtótájékoztatón felszólította a kerület kutyapártos polgármesterét, hogy álljon ki a nyilvánosság elé, és válaszoljon a kérdésekre, mert egyre többen várják a válaszokat.

Lázár János Varga Juditra vonatkozó legutóbbi kijelentéseit lerágott csontnak minősítette, szerinte saját magát vádolta ezzel a bűncselekménnyel. Bizarrnak tartja, hogy Deutsch Tamás, Rogán Antal, Nagy Márton pártja sugalmazza, hogy drogozott, majd emlékeztetett, hogy ő már az EP-kampányban is nyilvánosságra hozta a drogtesztjét. Magyar szerint mindenki járt már olyan buliban, „ ahol úgy tűnt, hogy valami olyasmi van az asztalon”, az esetből pedig azt tanulta, hogy felmelegítve csak a töltött káposzta jó.

Nem gondolja, hogy Ukrajnának az lenne most a legfontosabb dolga, hogy beavatkozzon a magyar választásokba, de azt mondta, ne igyunk előre az orosz medve bőrére. A Fidesz éjjel-nappal ismételgeti, hogy a Tiszát az ukránok finanszírozzák/támogatják, Magyar ezt ócska, lapos hazugságnak nevezte.

Fotó: Németh Dániel/444

A képviselőjelöltjeinek azt tanácsolja, hogy menni kell előre, nem szabad törődni a rágalmakkal, hazugságokkal, menjen mindenki végig az úton. Az országjárás, a Tisza kisfilmjei, és Magyar beszédei is mind azt célozzák, hogy elhitesse a választókkal, hogy nem fogja háborúba vinni Magyarországot. (A 21 Kutatóközpont publikálta a napokban a felmérését, ami szerint a megkérdezettek 23 százaléka elhinné, hogy Magyar háborúba viszi az országot.) Magyar szerint pont az Orbán-kormány viszi közelebb egy konfliktushoz az országot azzal, hogy felégette a hidakat a szövetségeseink, az EU és a NATO irányába, marhaság, hogy az európai vezetők, különböző tagállamok miniszterelnökei háborúba akarnák vinni az EU-t, de persze aki csak a propagandából tájékozódik, az fogékonyabb ezekre.

Azzal, hogy Orbán Viktor azt mondta, Magyarország a választások után is erős ország marad, Magyar szerint minden hazugságát megcáfolja a Fidesz, hiszen nem lesz csőd és dráma, amikor majd a Tisza nyer. Nem számolnak olyan forgatókönyvvel, hogy nem a Tisza nyer, Hunyadi János sem úgy állt a csatához Nándorfehérvárnál, hogy vereséget fognak szenvedni.

A kutyapártos szavazóknak külön nem üzent, de hangsúlyozta, hogy minden szavazat számít, minden szavazókörben. Felmerül egyes ellenzéki, nem tiszás jelöltek esetében, hogy miért is csinálják ezt, és ki pénzeli őket, ez mindenkire vonatkozik, így a Kutyapártra is, de főleg olyan politikai tömörülésekre, akiknek nincs esélye bejutni a Parlamentbe.

Magyar kapott egy kérdést az olimpiai záróünnepségen a magyar csapat zászlaját vivő honosított orosz-magyar sportolókról, de jelezte, hogy a sportolókat nem akarja a politizálásba belekeverni. Szöllősi György (Orbán Viktor kedvenc sportújságírója, a Nemzeti Sport főszerkesztője) munkásságát élesen kritizálta, szerinte fullban tolja a hülyét, a Tisza pedig támogatni fogja a sportot és a tömegsportot is, a látvány csapatsportoknál is ki fogják nyitni a támogatandók körét.