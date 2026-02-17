Lázár szerint Varga Judit járta ki nála Magyar Péter hárommilliós fizetését

Lázár János nézői bekiabálásra arról kezdett el beszélni a battonyai fórumán, hogy Magyar Péter állami vállalati állásait Varga Judit, egykori igazságügyi miniszter járta ki nála – írta meg a Telex.

„Én fizettem korábban. Azoknál a vállalatoknál dolgozott, ami hozzám tartozott, a közút, satöbbi, satöbbi. A felesége eljött hozzám, és azt mondta, hogy az ő férjének minimum hárommilliót kell keresnie. Van, aki így élt, és így boldogult. Hogy a felesége kijárt neki fizető állást. És miután a minisztertársam volt, és miután a kollégám volt, mondhattam volna mást?”

Fotó: Bankó Gábor/444

A lap megkeresésére a Tisza Párt azt válaszolta, hogy Lázár egy „hazug, tolvaj bohóc”, és köszönik, „hogy Lázár János saját magát vádolta meg bűncselekmény elkövetésével. Jogásznak legalább olyan csapnivaló, mint politikusnak.” A párt azt is hozzátette, hogy Lázárral ellentétben „Magyar Péternek voltak piaci állásai és nem lopott össze 49 ingatlant (köztük egy kastélyt)”.

Korábban más fideszes politikusok, de maga Varga Judit is beszélt arról, hogy Magyar neki köszönheti az állami állásait.