Orbán Viktor: Mindent teljesítettünk, amit vállaltunk, sőt, még annál többet is

A hivatalos kampányindítás hétvégéjén, kerek ötven nappal a választások előtt Békéscsabán tartották a Digitális Polgári Körök jubileumi, tizedik háborúellenes gyűlését.

A Patrióta felvezető műsora alapján biztosra lehetett venni, hogy a Fidesz méginkább rá fog kapcsolni a háborús pszichózisra, a háború köde még nem szállt fel a kormánypárt politikusainak agyáról, sőt. A Magyarország egyik, ha nem a legjobb hangú énekesnőjeként felkonferált Tóth Gabit kérdezték arról, hogy vannak olyanok, akik kicikizik azokat, akik a háborút veszélyeire felhívják a figyelmet, Nógrádi Györgyöt kérdezték a Magyarország ellen irányuló európai energiaháborúról. A milliószor hallott panelek (Ukrajna rossz, EU rossz, Magyar Péter rossz, Orbán Viktor jó) szokásos politikusi és kitartotti körben történő további mantrázását külön nem ismertetném, de kedvenc mondatomat azért megosztom: Kopasz vendége Róka!

Rákay Philip korábbi DPK-gyűléseken is megszokott, pusztító színvonalú könnyed, kifinomult és természetes humorral foglalta össze az előző hét híreit (Ukrajna rossz, EU rossz, Magyar Péter rossz, Orbán Viktor jó). Az egykori VIVA TV-s műsorvezetőből NER-es producerré lett Rákay stand-up comedyje után Békéscsaba és környékének fideszes képviselőjelöltje, Takács Árpád szólalt fel.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A „civilben” békési főispán Takács határozott, katonás hanglejtésű beszédében elmondta, hogy ő bizony sokszor védekezett katasztrófák ellen, ezek mindig ugyanúgy néznek ki: árad, védekeznek ellene, tetőzik, apad, aztán visszavezetik a folyót a normális mederbe - ez a törvény, ő már csak tudja, ahol ő állt őrt, ott gát nem szakadt át, ígérte a korábbi tűzoltó tábornok, katona, katasztrófavédelmis jelölt. Ez lesz most is. Nem elég csak orbánozni, kormányozni is kell, dobta le a szóviccbombát a jelölt, aki az egybegyűltek előtt gyorsan esküt is tett (röviden: Békés megyét fogja szolgálni).

Beszéde után a közönség soraiba spontán lehuppant Rákay Philip köszöntötte spontán a békéscsabai születésű, világbajnoki bronzérmes Baji Balázs exgátfutót, miközben már a másik oldalán helyet foglaló DPK-ifjoncra, Domján Ákosra nézett lelkesen. Mindkettővel röviden beszélgetett viszonylag érdektelenül, majd az amúgy helyszínen is jelen levő Gróf Tisza Ilona csekkolt be egy videós bejátszón a geszti kastélyából. A külföldön felnőtt idős nő megállapította azt is, milyen szépek a mezők Magyarországon.

Szót kapott Orosháza és térségének képviselőjelöltje, Erdős Norbert is, aki a választókerületének eredményeivel büszkélkedett, erről készített riportanyagunk itt olvasható. Ő már teljes gőzzel nyomja a kampányt, épp a napokban adott át ünnepélyesen egy 140 méteres járdaszakaszt. Bár valójában a kampányfotó-verseny dobogósai közé már novemberben bejelentkezett, amikor egy „dolgozunk rajta" táblával pózolt egy kátyús utcán.

Dankó Béla szarvasi képviselő (és képviselőjelölt) nem annyira a választókerületi sikerekre helyezte a hangsúlyt, ő elsősorban háborúzott, békézett, a tét érzékeltetéseként még a dédapja és nagyapja szomorú világháborús történetét is elmesélte. A háború rossz, a béke jó, ezt annyira meggyőzően adta elő, hogy még a folyamatos bekiabálások is abbamaradtak egy időre. Ő is nagy átadómester amúgy, néhány éve egy földutat is átadott.

Gyula és környékének képviselőjelöltje, Gyula polgármester-helyettese, Kónya István is a biztos vizeken maradt felszólalásában, a fejlesztéseket sorolta, de senki ne aggódjon, ő sem kér a pusztításból, hiszen Békés megye pontosan tudja, mi a háború ára, nem hagyja, hogy belesodorják egy olyan konfliktusba, amihez semmi közük.

A jelöltek után jöttek a nagyágyúk, legendás felkészültséggel és sajátos humorral jellemezte Philip a mostanában nagy formában kampányoló Lázár Jánost, aki óriási ujjongás és skandálás közepette lépett színpadra.

Make Kolbász Great Again!

A kettes számú sztárfellépő Lázár szerint ezzel a vidékkel a politikának Trianon óta adóssága van, majd közölte, hogy ő bizony ugyanolyan alföldi csávó, mint itt nagyon sokan. Megígérte a békéscsabai reptér felújítását, az M44-es út megépítését Debrecen irányába, szerinte a Fidesz újra naggyá teszi az Alföldet, Békés megye a perifériáról a centrumba kerül (gondolom nem földrajzilag, az országhatárok kiterjesztésével akarja ezt elérni Lázár). Hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre, hangzott el a mostanában különböző alternatív verziókkal (hallgass a zsebedre, hallgass az eszedre) is használt kampányszlogen. Nagyon jó lesz minden a jövőben, ha a Fidesz marad kormányon, épülhet kolbászra a jövő, sőt, „make kolbász great again”.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A folytatás veszélybe került. A veszélyek: háború, Tisza-párt (ami minden, már jól ismert gazságra hajlandó a migránsok és ukránok beengedésétől a nemzetközi nagytőke helyzetbe hozásáig). 15 ezer milliárd forintot szedett el Orbán Viktor a nemzetközi nagytőkétől a magyarok érdekében, ebből a pénzből Lázár János szerint minden fillér jó helyre ment, ha Tisza-kormány lenne, ez a pénz a külföldi részvényesekhez, és természetese Ukrajnához menne. Tehát: szavazz a zsebedre, szavazz a Fideszre. A legfőbb érv a Fidesz mellett Orbán Viktor, a legfőbb érv a Tisza ellen Magyar Péter, aki nem kemény, hanem szívós munkával készül, viccelődött egy sort az építési miniszter, aki gyorsan eljutott oda, hogy aki felszív egy csíkot, az húzza el a csíkot - a közönség óriási derültségére.

Változatos megfogalmazásokban repetitív módon hallgatta meg a közönség az Orbán Viktor jó, Magyar Péter rossz alapvetést, igaz, a helyszínen levők lelkesedése alapján a nézők ezzel már korábban is tisztában voltak. Lázár János a hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre mondással szép keretes szerkezettel zárta az Orbán felvezető felszólalását.

Viktor, Viktor!

Orbán az őt állva tapsoló, viktor-viktorozó, zászlólengető tömeg közepette vonult a színpadra, míg a többi felszólalónak csak néhány traktus jutott a Szabadság vándoraiból, a miniszterelnök a digitális polgárok vele szelfizni akaró tömege miatt majdnem a dal teljes hossza alatt vonulhatott. Rögtön azzal indított, hogy a Washington-Békéscsaba járattal érkezett. Politikailag szerinte nehéz hely Békés, itt csak összefogással lehetett mindig is győzni, ő már 1989-ben is kampányolt itt, egy pillanaton belül már az anyósa Zsigulijánál tartott a történet. Gyorsan felrakatta kezét azoknak, akik 1989-ben még meg sem születtek, egészen véletlenül az Orbán mögé kiültetettek szinte kivétel nélkül az '89 után született ifjú csikók táborát erősítették.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Békéscsaba ismert fideszes szülötteinek felemlegetése után jött a kolbászfesztivál, ahova Orbán, a nép egyszerű gyermeke már a pálinka miatt nem jár. Kellő szerénységgel közölte a miniszterelnök, hogy ők valójában mindenre képesek. (De úgy tűnt, itt a beruházásokra gondolt, nem a gödi munkások megmérgezésére, vagy a bántalmazott intézetis gyerekekre, vagy hasonlókra.) Orbán rátért a fejünk fölött tornyosodó fellegekre, egészen 1944-ig ment vissza a narratíva felépítéséig, amikor 600 bombát dobtak le Békéscsabára. A miniszterelnök gondolata röviden: a háború rossz, csak a Fidesszel lehet belőle kimaradni. Ezt a szokottnál bővebben nem is fejtette ki, majd jöttek is a Philip által spontán kiválasztott spontán kérdezők, akik 1-1 percet kaptak a kérdésükre.

Kérdezz-felelek

A háború visszatérő témája volt a másra vonatkozó kérdésekre adott miniszterelnöki válaszoknak. Orbán láthatóan otthonosan érezve beszélt a kedvenc témájáról, a hosszabb gondolatoknak csak a lényegét foglalnám össze: a háború rossz, csak a Fidesszel lehet belőle kimaradni, az amerikaiak békét akarnak kötni, de az ukránok és az európaiak háborút akarnak, de mi nem adunk az ukránoknak pénzt, nem támogatjuk az EU-tagságukat, meg úgy általánosságban semmijüket, amúgy is energiaválságot akarnak Magyarországon. Úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt. Müncheni titkos paktum.

Beszélt arról is, hogy nagy vita van arról, hogy miért tört ki háború Ukrajnában: az ukránok szerint azért, mert az oroszok el akarják foglalni őket (ez nem alap nélkül az oroszokat ismerve, tette hozzá), míg az oroszok azt mondják, hogy eszük ádában sincs elfoglalni Ukrajnát, de azt nem fogadják el, hogy NATO csapatait feltolják az ukrán orosz határra, és ezért lett a háború. (Erről a putyini érvelésről érdemes ezt a cikket elolvasni.) Napóleonnak és Hitlernek se ment a háborús jóvátétel követelése, majd Kaja Kallasnak biztos sikerülni fog, mondta ízlésesen a miniszterelnök. Mi ezt a háborút gazdaságilag is úgy éljük túl, hogy gazdaságilag fejlődünk, ellentétben minden más európai országgal. Az ukránok most akarják magukat megszedni, ezért húzzák le az Európai Uniót, ezt csak a magyarok-szlovákok-csehek nem támogatják.

Ha valakiben esetleg felmerült volna, hogy milyen kérdésre válaszolta az itt zanzásítva összefoglalt fentieket a miniszterelnök hosszabban, mint a teljes saját felszólalása: Mi a helyzet a Barátság kőolajvezetékkel, és kell-e nekünk nyaralni Horvátországban, azok után, hogy a gaz horvátok nem akarnak orosz olajat szállítani? A válasz: ki kell védeni, ellencsapást kell tenni, nehogy rászokjanak ezek a fránya ukránok (az első ciginél kell figyelmeztetni a gyereket is, hogy itt baj lesz, a füst miatt vagy a nyakleves miatt, kacsintott ki a miniszterelnök a közönségre), kimaradunk a kölcsönből, sőt megakadályozzuk a többieket is, hogy kölcsönt adhassanak Ukrajnának, a villamosenergia-ellátás felfüggesztésében is gondolkodni kell. Azt sajnos nem tudtuk meg, hogy mehetünk-e még nyaralni Horvátországba, Philip kacsintós visszakérdezésére csak annyit mondott Orbán, hogy az még messze van, így csak annyit tudok javasolni, hogy nyaralást még nem foglaljon senki, amíg meg nem érkezik a miniszterelnöki ukáz.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Egy roma kérdező biztosította Orbánt, hogy az ő fiát Mezőhegyesen nem érte semmi hátrány amiatt, hogy cigány lenne. Majd kérdezte, hogy őt rászorulóként hogy fogja érinteni a Barátság-ügy, valamint mi van a cigánysággal. Orbán szerint 2010-ben 3 pontos megállapodást kötött a Fidesz a cigánysággal: a törvényeket be kell tartani, segélyalapú társadalom helyett munkaalapú társadalom, küldjék a gyerekeket iskolába. Orbán nem akarja azt állítani, hogy a dolgok jól állnak, de ma a roma közösségben is mindenki olyan munkát kap, amit el tud végezni, lesz ebben a kérdésben még a gyerekeinknek is dolga. A Barátság-kőolajvezeték kapcsán ismét lehetőség nyílt egy kis ukránozásra és rezsizésre, shellezésre és Orbán ki is használta ezt. Hallgass a Fideszre, szavazz a zsebedre - bakizott egy jót sokatmondóan a szavakat.

Az egyik spontán felszólított véletlenül pont egy fideszes polgármester lett, aki a rendelkezésére álló egy perc nagy részét arra használta, hogy köszönetet mondjon a kormánynak, majd útfelújításokról kérdezett. Orbán hosszú válasza röviden: milyen jó a falusiaknak, hogy falusi miniszterelnöke van az országnak. Nem is érti, miért akarja egy falu városnak nyilvánítani magát. A falvak jövője szempontjából a legfontosabb, hogy nemzeti kormány maradjon, ehhez viszont jól kell ám szavazni április 12-én. A négy békési körzetből kettőben csak orrhosszal vezet a Fidesz, ez azért nem jó, mert a másik oldalon Pinokkiók vannak, így az orrhossz-versenyt nem nyerhetik meg. A másik két körzetben utcahosszal vezetnek (Kónya és Dankó), nekik a hátukat se látják az ellenfelek. Orbán az általa Churchillnek tulajdonított klasszikust is idézte: csak annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítottam. Fun fact: még az is lehet, hogy valójában ezt nem Churchill mondta. Orbán úgy számol, hogy 106 körzetből 65-öt hozna el a Fidesz, ha ma lennének a választások. 2022-ben 87 körzetet nyertek meg, de amúgy amit vállaltak, azt minden teljesítettek, sőt, még olyanokat is teljesítettek, amiket nem is ígértek meg. Ha meglesz a négy békési fideszes képviselő, itt út burkolatlan nem marad!

A fiatalok körében minden mérés szerint nagyon rosszul áll a Fidesz, így Philip spontán egy fiatal srácot is felszólított, aki a fiatalok vidékről való elvándorlásáról és a fizetésekről kérdezett. Orbán: jól fizető munkahelyeket kell Békésbe hozni. Tuti karriertippek: saját földjén termelő mezőgazdász, szakmunkások (ők jobban keresnek mint a professzorok - mondta büszkén Orbán). Kell 8-10 év, hogy ezt a térséget is felzárkóztassák a bérszínvonalra, jött is ismét az egymilliós átlagbér ígérete.

Az utolsó kérdező jól megdicsérte Orbán Viktort, amit a közönség élénk Viktor-viktorozással honorált, a kérdés: lesz-e üzemanyag a traktorokban? A válaszban Orbán a kormány sikereit sorolta (hangsúlyosan a különadókat), miután megnyugtatta a szarvasi kérdezőt, hogy nyugodtan végezzék el a mezőgazdasági gépek karbantartását, ki fognak tudni gurulni a földekre. Orbán szerint a nagy nemzetközi cégek bejelentették, hogy embereket delegálnak egy jövőbeli kormányba, így tett a Shell, az Erste és a londoni lobbicégek is. Ilyenről ő még sosem hallott, de ezek a cégek azért küldték az embereiket, hogy elvegyék a pénzt az választóktól, mivel sokallják a különadókat, ez is a választás egyik legnagyobb tétje. Ha nem nemzeti kormány van, olyan córesz lesz, amit ma még el se tudnak gondolni a fiatalok, mondta intelmeit, majd a 2009-es gazdasági válságot a Fidesz 2002-es választási vereségének következményeként vezette le.

Utolsó utáni kérdésként még azt is megkérdezték Orbántól, honnan van ennyi energiája, és mi a hobbija, valamint a washingtoni tapasztalatairól is érdeklődtek. Utóbbi szerencsére ismét lehetőséget adott a miniszterelnöknek hogy biztos ami biztos, még egyszer kitérjen az ukránozásra, amerikai béketörekvésekre, európai háborúpártiságra, békemissziós tapasztalataira, háború előtti utolsó választásra. Felemás érzésekkel jött haza Washingtonból, a háborús fejlemények adják a rossz érzést neki, de a jó az, hogy bizony itt márciusig még nagy dolgoknak történhetnek, és neki ezt nem más, mint Donald Trump mondta: Irán, Venezuela, márciusi kínai-amerikai találkozó mind-mind szerepelt a nagyívű világpolitikai helyzetértékelésben. Némi életvezetési tanácsot még megosztott a megjelentekkel, de sajnos a hobbijairól nem beszélt, csak a Jóistenről.

Egy hét múlva folyt.-köv. Esztergomban.