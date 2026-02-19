„Dolgozunk, csináljuk” – Erdős Norbert átadott egy 140 méteres járdaszakaszt, majd egy félkész útfelújítási projektet

Továbbra sem tud hibázni az útfelújítós kampányfotók koronázatlan királya, Erdős Norbert. A dél-békési választókerület fideszes parlamenti képviselője novemberben a kampány addigi legjobb képét készítette el, amikor egy kátyús gádorosi utcán pózolt egy „dolgozunk rajta” feliratú táblával. Ezúttal pedig pár nap alatt két hasonlóan erős tartalmat is szállított.

Február 16-án egy 140 méteres járdaszakaszt adott át Farkas Sándor polgármesterrel Nagybánhegyesen. A Magyar Falu Program 7,4 millió forintos támogatásából épült járdát egy acélrudak közé kifeszített nemzeti színű szalag ünnepélyes átvágásával avatta fel a két politikus.

Farkas Sándor nagybánhegyesi polgármester és Erdős Norbert parlamenti képviselő Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Február 19-én pedig a békéssámsoni Széchenyi utca leaszfaltozását jelentette be Erdős Norbert. A nemzeti színű szalaggal forgatott választási kampányvideó érdekessége, hogy a parlamenti képviselő elmondja benne, hogy a 182 millió forintos projekt része négy bekötőút aszfaltozása is. Azok azonban még nem készültek el. Ez a tény azonban nem vette el a politikus kedvét, aki rövid beszédében a közelgő választásra is kitért.

„Dolgozunk, csináljuk. Szerintem lehet látni, hogy haladunk. És hát április 12-én az az igazság, hogy országgyűlési választás van. Én csak annyit szeretnék önöknek mondani, hogy ha elégedettek voltak velünk ebben a négy évben, akkor kérjük, kérem tovább a bizalmat. Akkor tudjuk tovább szépíteni Békéssámsont.”

Erdős választókerületével, a rendszerváltás óta lejtőn lefelé csúszó dél-békési körzettel ebben a cikkben foglalkoztunk hosszabban.