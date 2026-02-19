Kampánycsata a Facebookon – a tiszások feleannyit posztolnak, mint a fideszesek, mégis négyszer annyi reakciót kapnak

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Fidesz a 2026-os választások előtt sajátos nyelvújításba kezdett, hogy szavakba öntse, mit készül tenni az interneten: kommentpolitika, nemzeti algoritmus, XXI. századi végvárrendszer, morális forráskód, digitális hátország, digitális szabadságharcosok, digitális honvédség – és mindenekelőtt digitális honfoglalás. Utóbbihoz külön képi világot is teremtettek, ha akadozna a képzelet: a Vereckei-hágón betörő magyarok képében, ahogy ezt Feszty Árpád 1894-ben megfestette, de most alapító atyáink egy dimenziókapun érkeznek meg a Kárpát medencébe. Viszlát, csillagösvény, hahó, facebookosok!

Bár Orbán Viktor többször is kultúrantropológiai pesszimistának nevezte magát, aki idegenkedik a kütyüktől, az internetes térben zajló építkezés tétjét ő maga emelte meg.

„Korábban azt gondoltuk, ha jól szervezettek vagyunk, ha ismerjük egymást, ha megvannak a közösségeink, megvan a 3-4 igazságunk, megvan a 3-4 komoly teljesítményünk, és erőt mutatunk, akkor nagy valószínűleg a választást meg fogjuk nyerni. […] Hiába vagyunk mi a legszervezettebb politikai közösség Európában, ha ezt a hagyományos politikát folytatjuk, nem biztos, hogy elég lesz a győzelemhez”

– így jellemezte a miniszterelnök tavaly áprilisban a pilisvörösvári fórumon azt a „furcsa lélektani helyzetet", amiben a kampány folyik. Majd erre az új helyzetre hivatkozva, amit az „online vagy nem is tudom milyen világ” jelent, ősztől sorra cserélte le a Fidesz a régi motorosnak számító képviselőjelöltjeit. Ők – ha a párt kommunikációjának hinni lehet – vagy nem ismerték fel a TikTok jelentőségét, vagy nem voltak képesek alkalmazkodni az új „megszólalási lehetőséghez”.

A Fidesz mindent belead, beindították a Harcosok Klubját, a DPK-t, üzemel a Kassák Lajos úti trollgyár, és fiatalítottak a jelölteken, hogy behozzák az online lemaradásukat a Tiszához képest – amit hol „digitális lufinak”, hol „digitális blöffnek” neveznek.

Hogy kiderítsük, mekkora sikerrel teszik mindezt, részletesen elemeztük a 106 fideszes és 106 tiszás egyéni jelölt Facebook-oldalának teljesítményét január 1. és 31. között. Olyan mutatókat vizsgáltunk, mint a követők száma, az interakciók, az elköteleződési arány, a posztok mennyisége, az oldalak mögött álló adminisztrátori csapat, valamint a reakciók – köztük a „haha” arány – alakulása.

Követőprepperek kontra politikába konvertáló celebek

Orbán gyakran hangsúlyozza, hogy a digitális teret a „baloldal” könnyebben belakta, mert gyorsabb és ügyesebb ebben, ám ez a mítosz hamar szertefoszlik, ha egymás mellé tesszük a kormánypárti és a tiszás képviselőjelöltek Facebook-oldalait.