Kampánycsata a Facebookon – a tiszások feleannyit posztolnak, mint a fideszesek, mégis négyszer annyi reakciót kapnak

A Fidesz a 2026-os választások előtt sajátos nyelvújításba kezdett, hogy szavakba öntse, mit készül tenni az interneten: kommentpolitika, nemzeti algoritmus, XXI. századi végvárrendszer, morális forráskód, digitális hátország, digitális szabadságharcosok, digitális honvédség – és mindenekelőtt digitális honfoglalás. Utóbbihoz külön képi világot is teremtettek, ha akadozna a képzelet: a Vereckei-hágón betörő magyarok képében, ahogy ezt Feszty Árpád 1894-ben megfestette, de most alapító atyáink egy dimenziókapun érkeznek meg a Kárpát medencébe. Viszlát, csillagösvény, hahó, facebookosok!
Bár Orbán Viktor többször is kultúrantropológiai pesszimistának nevezte magát, aki idegenkedik a kütyüktől, az internetes térben zajló építkezés tétjét ő maga emelte meg.
„Korábban azt gondoltuk, ha jól szervezettek vagyunk, ha ismerjük egymást, ha megvannak a közösségeink, megvan a 3-4 igazságunk, megvan a 3-4 komoly teljesítményünk, és erőt mutatunk, akkor nagy valószínűleg a választást meg fogjuk nyerni. […] Hiába vagyunk mi a legszervezettebb politikai közösség Európában, ha ezt a hagyományos politikát folytatjuk, nem biztos, hogy elég lesz a győzelemhez”
– így jellemezte a miniszterelnök tavaly áprilisban a pilisvörösvári fórumon azt a „furcsa lélektani helyzetet", amiben a kampány folyik. Majd erre az új helyzetre hivatkozva, amit az „online vagy nem is tudom milyen világ” jelent, ősztől sorra cserélte le a Fidesz a régi motorosnak számító képviselőjelöltjeit. Ők – ha a párt kommunikációjának hinni lehet – vagy nem ismerték fel a TikTok jelentőségét, vagy nem voltak képesek alkalmazkodni az új „megszólalási lehetőséghez”.
A Fidesz mindent belead, beindították a Harcosok Klubját, a DPK-t, üzemel a Kassák Lajos úti trollgyár, és fiatalítottak a jelölteken, hogy behozzák az online lemaradásukat a Tiszához képest – amit hol „digitális lufinak”, hol „digitális blöffnek” neveznek.
Hogy kiderítsük, mekkora sikerrel teszik mindezt, részletesen elemeztük a 106 fideszes és 106 tiszás egyéni jelölt Facebook-oldalának teljesítményét január 1. és 31. között. Olyan mutatókat vizsgáltunk, mint a követők száma, az interakciók, az elköteleződési arány, a posztok mennyisége, az oldalak mögött álló adminisztrátori csapat, valamint a reakciók – köztük a „haha” arány – alakulása.
Orbán gyakran hangsúlyozza, hogy a digitális teret a „baloldal” könnyebben belakta, mert gyorsabb és ügyesebb ebben, ám ez a mítosz hamar szertefoszlik, ha egymás mellé tesszük a kormánypárti és a tiszás képviselőjelöltek Facebook-oldalait.
Azt mondta, alkalmazkodniuk kell a változáshoz.
Zohran Mamdani New York-i polgármester példája mutatja, mekkora a hatása egy jó TikTok-kampánynak. Itthon a Fidesz az olasz brainrotig és a lowkeyozásig, Magyar Péter az aurafarmolásig jut. A legtöbb esetben teljesen idegennek hat minden politikusi próbálkozás.
Szalay-Bobroviczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a háborús helyzet miatt most nem a „mondásnak" van ideje, miközben az egész párt és a mozgósításért felelős Kubatov is azt mondja, sokakat a „megváltozott megszólalási lehetőségekhez" való alkalmazkodás hiányában cseréltek le.
Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.
Hajdú-Biharban a hatból négy, Csongrádban a négyből három körzetben új ember indul, négy megyében nem változott semmi. Ketten már képviselők, mégis új jelöltnek számítanak – egyikük Vasból szerzett mandátumot, most Ózdon indul.
Az önkormányzati választásra megpróbált civileket behúzni a Fidesz, az országgyűlésin viszont csupa politikussal, vagy a politikához közeli szereplővel indul. Nem biztos, hogy mindenhol jól választottak, Fülöp Attila államtitkár jelöltsége ugyanis folyamatos Szőlő utcázáshoz vezethet.
Több mint 3 órán át sorolták a képviselő-jelölteket élő adásban.
A 2022-es választáson 18 fővárosi körzetből 17-et elvesztő kormánypárt szinte teljes sorcserét hajtott végre, a 2022-es jelöltek közül csak négyen próbálkozhatnak újra.
Bár Kelet-Csongrádban szinte mindig jobboldali jelölt nyert, Lázár János pedig abszolút többséget szerzett 2022-ben, a miniszter hátralépésével előidézett új helyzet az országos politikai hangulat változásával együtt esélyt biztosít az ellenzéknek a Fidesz legyőzésére. A választást a kormánypárt elbizonytalanodott hívei dönthetik el.
Orbán Viktor árulta el, hogy Vigh László ezután más formában folytatja majd a munkát.
A Telex kiszámolta, hogy a Fidesz most bemutatott jelöltjei között 14 nő van, ami kevesebb, mint az Attilák és a Gáborok száma együttvéve.
A 21 Kutatóközpont nyíregyházi választókerületben készített felmérése szerint még a fideszesek 27 százaléka is kedveli az állatpark igazgatóját.
A nyíregyházi Tisza-jelölt, a helyi állatpark igazgatója azt mondja, 15-15 évet dolgozott MSZP-s és fideszes testülettel, eddig senkinek nem volt baja vele.
Tényleg a hótól kergültek meg ennyire? És nem kamu, hogy annyira szeretik a hideget? És tényleg olyan kajákat kedvelnek igazán, mint az haute cuisine-sznobok? Gajdos László igazgató mindent elmesélt a boldog bocsokról, akik feltették Nyíregyházát a világtérképre.
A város polgármestere jelentette be az új jelöltet, Polgári Andrást, és egy Orbánnal közös fotót is mellékelt hozzá.
Ezt Gulyás Gergely mondta a kormányinfón. Arról nem beszélt, hogy a Fidesz mikor nevezi meg az új nyíregyházi jelöltjét.
Orbán Balázs vezette be az új rendszert. Felgyorsult élet, közösségi média, posztolás, mérések, mérések, mérések. Kubatov azt is bejelentette, hogy az egyéni jelöltek 40 százalékát lecseréli a Fidesz, és elárulta, mi volt az eredeti családneve.
Lázár Jánost is meglepte, hogy konfliktus nélkül megúszta a vásárosnaményi fórumát. A helyi politikusok mindent megtettek, hogy egyetlen kritikus kérdésre se kelljen válaszolnia. A vasút és az egészségügy problémái azonban a barátságos hangulat ellenére is szóba kerültek.
„Húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra”, mondta a Fidesz kongresszusán Orbán Viktor. Lowkey fiatalriogatással egybekötött beszéd a már unalomig ismert panelekkel: migráció, Brüsszel, háború, világrendszerváltás. A 106 egyéni jelöltből tényleg 41 lesz új, a neveket viszont nem olvasták fel.
De a pártvezetés optimista, remélik, hogy az utolsó hetekre felpörög „Kommandante Kubatov” gépezete. Seszták Miklós legendás jóslataiban is bíznak a Karmelitában. Fidesz-kampány közelről.
87 egyéni mandátumot vár idén is Orbán Viktor, de számításaink szerint ennél jóval kevesebb biztos hellyel számolhat a Fidesz. Nem véletlen, hogy bevetették Hankó Balázs minisztert.
Száraz november a kormánypárti műsorban.
A miniszterelnök titkára a Digitális Polgári Körök csoportjában számolt be a modernkori magyar történelem legnagyobb csatájáról.