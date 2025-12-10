„Lowkey hatalmasat szólt a Trump tali!” – sikeres politikusait is lecseréli a Fidesz, ha nem tudnak tiktokozni

„Laci, egyébként a TikTokon te hogy fogsz menni?
Há nálunk nem divat a Tiktok.
Ühüm.”
Ezt a történetet mesélte el Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója a Mandiner klubestjén a napokban. Novemberben a Fidesz összes jelöltjével leültek beszélgetni fél órát a választókerületéről és a kommunikációs képességeiről. Ezek egyikén hangzott el Kubatov szerint a fenti párbeszéd közte és a jelölt között. (Hogy miért pont Lacit mondott Kubatov, azt ő tudja – mindenesetre Vigh László nem indul újra Zalában.)
A pártigazgató felhozott egy sztorit. Van egy fantasztikus képviselőjük, aki toronymagasan, hatvan százalékkal nyerte a körzetét, megbecsült ember. A fideszes politikus egy rendezvény után a maradék ételt Kubatov szerint el akarta vinni a rászorulóknak. De csináltak róla egy fényképet, hogy az ételhordót beteszi az autójába, és azt állították, hogy hazahordja az ételt a rendezvényekről. „Két óra alatt megvolt a kampány, és nem tudott válaszolni rá, mert nem volt meg a képessége.”
Kubatov ezzel kötött át arra, hogy a kormánypárt egy szerinte sikeres időszak után lecseréli a képviselők 40 százalékát, mert a képességeknek meg kell lenni. „Sok esetben korfüggő, tisztességes, becsületes emberek, akik a körzetük fantasztikus képviselői, őket sok esetben valami más munkára kell rábírni, mert ezt a dolgot nem tudják megoldani.”
November 4-én a kezdeti kilátásokkal dacolva megválasztották New York első muszlim polgármesterét, a 34 éves, szociáldemokrata Zohran Mamdanit. Győzelmében nagy szerepet játszott jól megkomponált közösségimédia-jelenléte, amivel csak a Tiktokon 3 millió követőt szerzett.
Mamdani már 2022-ben is kitűnt a többi politikus közül, amikor második ciklusáért indult New York állam egyik képviselőjeként. Ekkor alakult ki jellegzetes, sétálva magyarázó, dinamikus, közérthető stílusa. A 2024-es amerikai elnökválasztás után New York utcáin ácsorogva próbált leszólítani kiábrándult demokratákat, Trump-szavazókat és azokat a végképp reményvesztett állampolgárokat, akik inkább el se mentek szavazni. Meg akarta érteni, mit szúrtak el ennyire a demokraták, miért szavazott ennyi New York-i Trumpra. Kutatómunkája eredményesnek bizonyult,
a szavazók több mint fele mellette adta le a voksát, a 18 és 29 év közöttiek 78 százaléka rá szavazott.
Az, hogy a fiatalok ilyen hihetetlen arányban támogatják Mamdanit, nagyban köszönhető a közösségi médiás kampányának. A Wired amerikai techmagazin egyenesen az „internet polgármesterének” nevezte Mamdanit.
A Mamdani-féle sikeres online stratégia éles kontrasztban áll a Fidesz eddigi közösségi médiás tevékenységével. A Medián júniusi felmérése szerint a 18-29 éves korosztály mindössze 16 százaléka húzná be az X-et a Fideszre. Annak ellenére, hogy Orbán nyíltan kimondta, hogy nem kell pánikolni, mert az idősek nagyobb arányban mennek el szavazni, a Fidesz nem engedheti el a fiatalokat sem.
A dübörgő digitális szabadságharc élcsapata, a Megafon/Patrióta főleg Facebookon és Youtube-on nyomul, a fiatalabbak körében preferált Instagramon és TikTokon nehezebben tudják érvényesíteni magukat. Bár igyekeznek alkalmazkodni a TikTok sajátos működéséhez, tartalmaik gyakran leívelő trendek bizonytalan utánzásában, az ellenzék ócsárlásában, sajtótájékoztatókból kiragadott rövid részletekben merülnek ki.
Jelenlétük ritkán emlékezetes vagy formabontó, leginkább akkor kerül reflektorfénybe, amikor egy-egy ügyetlenül megkomponált poszt vagy félresikerült reakció nagyobb visszhangot kelt. Amíg a fideszes boomerek bénáznak, Magyar Péter 1-2 naponta tolja ki valamivel kevésbé nézhetetlen videóit, a követői a kormánypárti tartalmak alatti kommentszekciókat leuralták, fideszes kommenteket csak keresve lehet találni. A tiszás túlerő miatt a Fidesz a folyamatos baklövések ellenére sem engedheti meg magának, hogy ne legyen jelen aktívan a Tiktokon.
Ezért is mondta Orbán Viktor a Harcosok Klubja októberi edzőtáborában, hogy „a digitális harcba bevonjuk a Magorékat”. Itt Dukász Magorra gondolt, aki a Digitális Polgári Körök egyik atyjaként fontos tagja a fideszes kampánygépezetnek, és még előadást is tartott a résztvevőknek a közösségi média és a tartalomgyártás csínjáról-bínjáról. Lentulai Krisztián a műsorában a hazai jobboldal social media gurujának nevezte őt, magáról pedig azt állította, hogy „heavy usere” a TikToknak. Dukász egyébként rajta volt a Trumpot meglátogató kegyencjáraton, Lázár Jánoshoz hasonlóan ő is tanulni mehetett ki.
Zohran Mamdani Barack Obama-kaliberű politikai tehetségnek tűnik, aki minden konvenciót sikeresen rúgott fel a kampányában. Győzelmétől még hangosabb lesz a vita azzal kapcsolatban, hogy merre érdemes indulnia a Trump ellen küzdő amerikai Demokrata Pártnak.
