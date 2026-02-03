Magyar Péter nem tud olyan választókörzetről, ahol 3 százalékkal többel vezetne a Fidesz

Nem tudok olyan körzetet ma Magyarországon, ahol 3 százalékkal többel vezetne a Fidesz, de a nagy többségében, ami nálunk van, ott vagy nagyon vezetünk, vagy meggyőző fölénnyel vezetünk” - mondta a Tisza Párt vezetője kedden az ATV-ben. Magyar Péter arról beszélt, hogy ők egyébként ők keveset mérnek, féleg egyéni körzetekben, de eljutnak hozzájuk más pártok mérései, így a Fidesz mérései is.

A 444 hétfőn írt a kormány belső felhasználásra készült közvélemény-kutatásáról, ami szerint január első hetében – a biztos pártválasztók körében – statisztikai hibahatárt meghaladó hátrányban volt a Fidesz az ellenzék vezető pártjával szemben.

Magyar Péter most arról beszélt, hogy a mérvadó közvélemény-kutatások jelentős Tisza-előnyt mérnek: „12-16 százalék között”. Szerinte ha ma lennének a választások, akkor ez most akár egy „kétharmados előnyt” is jelenthetne a Tisza számára. Hozzátette, hogy példáuk Békés megye 2-es választókörzetében „orrhosszal” vezetnek. Állítása szerint az orosházi körzetben pedig 9 százalékkal vezetnek. „Egyértelműen látszik, hogy a magyar vidék fellázadt ez ellen az aljas, korrupt hatalom ellen, hogy a vidéki emberek a legkisebb településeken is megvonták a bizalmat ettől a kormánytól.”

Magyar Péter bejelentette, hogy február 7-én bemutatják a Tisza Párt választási programját. A Tisza közösségét pedig arra szólította fel, hogy kerüljék el a Fidesz rendezvényeit. Szerinte Gyöngyösön sem tiszások balhéztak Lázár János fórumán.

