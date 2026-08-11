A Mi Hazánk most már hajlandó volt megemlékezni a roma holokauszt áldozatairól, Magyar szerint gyalázat, amit a szélsőjobb csinál

„A tegnapi házbiztossági döntésnek megfelelően most kérem a tisztelt országgyűlést, hogy egyperces néma főhajtással emlékezzünk meg a roma holokauszt áldozatairól” – mondta a házelnök Hallerné Nagy Anikó, majd felpattant, mire a parlamenti képviselők, köztük a tiszások, a fideszesek, a KDNP-sek és a mi hazánkosok is felálltak, és egy percen keresztül úgy is maradtak, csöndben. Ez hétfőn nem sikerült mindenkinek maradéktalanul.

Frissítés: kedden sem sikerült, hiszen Dúró Dóra és Novák Előd, az amúgy is szélsőjobboldali párt legszélsőségesebbnek tartott képviselői nem voltak jelen a megemlékezésen, a későbbi szavazásokra azonban már sikerült helyet foglalniuk a padsorok közt.

„Micsoda egy elképesztő színtársulat maguk. Képesek voltak politikai támadást csinálni a roma holokauszt ügyéből, miközben éppen most készülnek megválasztani egy olyan köztársasági elnököt, aki az 1956-os súlyos, történelmi, emberiesség ellen elkövetett bűnök hóhérait mentegették, relativizálták a bűneiket, és a 2006-os politikai terror áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt” – mondta első felszólalóként Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, aki szerint szégyenletes, hogy 1956 hetvenedik évfordulóján Baka mond majd beszédet.

Toroczkai László Fotó: Bankó Gábor/444

Ezután Toroczkai felidézte, a Tisza széleskörű társadalmi egyeztetést ígért a következő köztársasági elnök megválasztására. „Azt is ígérte, hogy a frakcióvezetőkkel fog majd egyeztetni az elnök személyéről. Hát a mai napig várjuk” – mondta a pártelnök, aki szerint néhány napja Magyar Péter eldöntötte a kérdést anélkül, hogy megkérdezte volna az embereket. Toroczkai botrányosnak nevezte a kiválasztási folyamatot, és közölte, hogy a beiktatáson már nem fognak részt venni.

A fentiek előzménye, hogy a hétfői ülésen Gyöngyösi István, a Tisza Párt parlamenti képviselője napirend előtti felszólalásban beszélt a roma holokausztra való emlékezés fontosságáról – a felszólalást a Mi Hazánk képviselőit leszámítva mindenki megtapsolta, majd egyperces néma csenddel tisztelegtek az áldozatok előtt. Toroczkai László és Dúró Dóra ezalatt telefonozott.

Az incidens után Magyar Péter elfogadhatatlannak nevezte, hogy a mi hazánkosok ülve maradtak. Toroczkai erre azt mondta, hogy származástól függetlenül minden népirtást elítél, és csak azért nem álltak fel, mert soha nem történt annyi házszabálysértés a parlamentben, mint amióta Magyar a miniszterelnök. Szerinte a megemlékezést házszabályellenesen kérték. „Elegünk van a házszabálysértésekből” – mondta, és rendkívüli házbizottsági ülést kezdeményezett.

Toroczkai keddi felszólalása után Magyar Péter így válaszolt: „A tegnapi napon ön több ezer meggyilkolt honfitársunk emlékét, a túlélők emlékét és a leszármazottakat gyalázta meg a tettével.” Ezután arról kezdett beszélni, hogy a táborokban a többi fogolytól eltérően a cigányokat nem szelektálták, Himmler kezdetben egy faji kutatásra alkalmas cigány rezervátumot akart berendezni, ez azonban kudarcba fulladt, a táborokban borzalmas állapotok alakultak ki, majd cigányok százezrei kerültek a gázkamrákba. Ezután magyar romák visszaemlékezéseit olvasta fel.

„Amíg önök nyilvánosan nem kérnek bocsánatot, addig önökkel nekünk nincs miről beszélnünk” – zárta felszólalását Magyar.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője azt mondta, „fontos, hogy amikor embertársainkat származásuknál fogva elhurcoltak megsemmisítő táborokba, akkor mindig kifejezzük azt, hogy mi mindnyájan itt a magyar parlamentben, akik a magyarságot képviseljük, kegyelettel gondolunk ezekre az emberekre”.

Fontos, hogy az emberek lássák, hogy ez az emberi minimum alap mindenkinek a parlamentben. „Ezért javasoltam a tegnapi házbizottsági ülésen, hogy adjunk egy második esélyt azoknak, akik tegnap hirtelen ebben a kérdésben egy olyan döntést hoztak, amit mindannyian láttunk.” Rétvári bízik benne, hogy a későbbiekben sokkal méltóságteljesebben tudják majd megtartani ezeket az alkalmakat.