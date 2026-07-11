„Ma már mi vagyunk az elnyomottak” – fideszes influenszerekkel vonult a Mi Hazánk a Családi Büszkeség Menetén

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Ha az ember szombat délelőtt a várban sétálgatva belefutott a Családi Büszkeség Menetbe, elsőre nem biztos, hogy meg tudta volna tippelni: fideszes vagy mi hazánkos programra bukkant.

Segítünk: a nagyjából ezer fős tüntetést a Mi Hazánk szervezte az Anya-Ország Alapítvánnyal közösen, aminek alapítójáról kiderült, hogy odavan a nemességért meg a gyereknemzésért.

De azért felbukkantak fideszes influenszerek, szimpatizánsok és rigmusok is.

„Még Gyurcsányék sem merték kimondani azt, hogy a gyermekeket oda kell nekik adnunk, most pedig Magyar Péter egyértelműen kimondta, ez teljesen világos. Innentől kezdve küzdelemre kell készülnünk” – mondta Toroczkai László a Szentháromság térre meghirdetett Családi Büszkeség Menetének nyitóbeszédében, amikor az őt hallgató úgy ezer ember közül az egyik bekiáltotta:

„Akkor a Magyar Péter adja oda nekik a saját gyerekeit, de az enyéimmel ne játsszon!”

Szentháromság tér Fotó: Bankó Gábor/444

A gyerekodaadósdi-vita ott indult, hogy Toroczkai László arról kérdezte Magyar Péter miniszterelnököt június végén a parlamentben, hogy az azonos neműek is fogadhatnak-e majd örökbe, mire Magyar Péter arról kérdezte a Mi Hazánk elnökét, hogy gyermekotthonban jobb-e a gyerekeknek, vagy azonos nemű pároknál.

Hülyeség, de arra jó volt, hogy Toroczkai most ezzel hergelhessen:

ők az elnyomottak, nem a Pride.

Toroczkai a menet indulása előtt a tűző napon arról magyarázott, hogy a mozgalmak (mármint a Pride) először még csak szabad összejövetelt, majd szabad együttélést szeretnének, aztán már azt, hogy egymás kezét foghassák az utcán – ez már kiváltott némi fújolást a mellettem állókból –, ezután eljutunk oda, hogy gyerekeket akarnak, „míg egy napon kötelezővé akarják tenni”.

„Na neeee!” – mondta a mellettem álló tizenéves.

Bár a tüntetés leírása szerint nem valami ellen, hanem valami mellett vonultak az emberek, valójában a beszédek nagyja az LMBTQ-közösségről szólt.