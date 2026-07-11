„Ma már mi vagyunk az elnyomottak” – fideszes influenszerekkel vonult a Mi Hazánk a Családi Büszkeség Menetén

„Még Gyurcsányék sem merték kimondani azt, hogy a gyermekeket oda kell nekik adnunk, most pedig Magyar Péter egyértelműen kimondta, ez teljesen világos. Innentől kezdve küzdelemre kell készülnünk” – mondta Toroczkai László a Szentháromság térre meghirdetett Családi Büszkeség Menetének nyitóbeszédében, amikor az őt hallgató úgy ezer ember közül az egyik bekiáltotta:
„Akkor a Magyar Péter adja oda nekik a saját gyerekeit, de az enyéimmel ne játsszon!”
A gyerekodaadósdi-vita ott indult, hogy Toroczkai László arról kérdezte Magyar Péter miniszterelnököt június végén a parlamentben, hogy az azonos neműek is fogadhatnak-e majd örökbe, mire Magyar Péter arról kérdezte a Mi Hazánk elnökét, hogy gyermekotthonban jobb-e a gyerekeknek, vagy azonos nemű pároknál.
Hülyeség, de arra jó volt, hogy Toroczkai most ezzel hergelhessen:
ők az elnyomottak, nem a Pride.
Toroczkai a menet indulása előtt a tűző napon arról magyarázott, hogy a mozgalmak (mármint a Pride) először még csak szabad összejövetelt, majd szabad együttélést szeretnének, aztán már azt, hogy egymás kezét foghassák az utcán – ez már kiváltott némi fújolást a mellettem állókból –, ezután eljutunk oda, hogy gyerekeket akarnak, „míg egy napon kötelezővé akarják tenni”.
„Na neeee!” – mondta a mellettem álló tizenéves.
Bár a tüntetés leírása szerint nem valami ellen, hanem valami mellett vonultak az emberek, valójában a beszédek nagyja az LMBTQ-közösségről szólt.
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Néhány ezer ember megtapasztalta azt a Fidesz tüntetésén, amit előttük sokan átéltek már 2010 után.
A Mi Hazánk kampányának egyik legfontosabb elemévé nőtte ki magát a Bűnvadászok, akik egy év alatt több milliós nézettségű videót is posztoltak lakásfoglalók jogilag necces kipaterolásáról. Nem mindenki számára egyértelmű, de a párt és a kisbuszos csapat mára egy és ugyanaz, ami szélsőjobbos körökben nem is nyerte el mindenkinek a tetszését.
Itt fog elhaladni a Budapest Pride-menet.
Amikor visszasétált, előállították.
Rosszul tudtuk: a pontos dátum nem 1920. június 4.
Varga Judit lett az újonnan indult Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke. A Hal Melinda vezette program a gyerekek mentális egészségét hivatott javítani, de hangsúlyosak benne a demográfiai és hazafias elemek is – a szakemberek szerint pedig úgy tűnik, hogy a téma hiába fontos, a program megint egy kormányzati üzenetet szolgál ki.
Csak az tudja meg biztosan, hogy titokban benevezték, aki díjat nyer.