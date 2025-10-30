A Nemzeti Mentál Pajzs Program „minden ízében propaganda”

Varga Judit volt igazságügyi miniszter csatlakozott a pár hete indult Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz mint gyermekjogi védnök. A program október 14-én indult el (egyelőre még saját honlapja sincs, noha a gyerekek digitális kapcsolatával is kíván foglalkozni) azzal a céllal, hogy a gyerekek lelki stabilitását, ellenállóképességét fejlesszék, és megküzdési stratégiákat tanítsanak nekik.
A téma nagyon fontos. Hogy mennyire rossz mentális állapotban vannak a magyar fiatalok, azzal az elmúlt egy évben a 444 is sokat foglalkozott: itt, itt, itt, itt, itt és itt. Ezekből csak néhány adat:
Legutóbb az UNICEF nagyszabású konferenciáján kongatták a vészharangot olyan neves szakemberek, mint Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológus; Pászthy Bea gyermek- és ifjúságpszichiáter, a Semmelweis Egyetem pszichoterapeutája; Nagy Péter a Bethesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúságpszichiátere; Labancz Dániel klinikai szakpszichológus.
Tehát a cél nemes, csak az eszközök vitathatók, ugyanis a program első ránézésre inkább tűnik egy újabb nemzetitudat-építő, családpolitikai akciónak, mintsem valós gyerekeket segítő programnak. De lássuk közelebbről, hogy miről van szó. Mivel a programnak holnapja nincs, ezért arra a Mandinder-interjúra tudunk támaszkodni elsősorban, amit Hal Melinda a program szakmai vezetője adott október közepén.
Ebből az interjúból derül ki többek között az, hogy a projektet a Bajai Szent Rókus Kórház a Kulturális és Innovációs Minisztériummal (KIM), a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS)-csel, a Belügyminisztériummal (BM), a Nemzeti Mentális Egészség Alapítvánnyal és a Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramját (MÁESZ)-szel együttműködésben hívta életre, és ehhez csatlakozott több partnerszervezet is. A program fővédnökségét Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vállalta el.
A szakmai vezetője pedig az a Hal Melinda, aki klinikai szakpszichológusként és közgazdászként tevékenykedik, a Mathias Corvinus Collegium vezető kutatója, és aki a Fidesz-kormány új Bagdy Emőkéje. Hal előszeretettel nyilvánul meg a kormánypropaganda témáiban szakértőként, mint például a Magyar Péter-Varga Judit konfliktusban, Magyar Péter nárcizmusában vagy a Pride gyerekekre gyakorolt káros hatásában.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A volt igazságügyi miniszter a Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz csatlakozott, amelynek célja a gyerekek lelki stabilitásának fejlesztése.
A felmérések szerint nagyon rossz a gyerekek és kamaszok mentális állapota, aminek a kezelése az egészségügyi túltelítettsége miatt az oktatási rendszerre szakad. Az iskolák azonban nem csak a problémák felismerésével állnak hadilábon, de az iskolapszichológusok és szociális segítők folyamatos hiányával is küzdenek. Maréknyi iskolapszichológus próbálja a felszínen tartani a krízisben lévő gyerekeket, pedig az ő feladatuk nem a terápia lenne.
Az iskolaelhagyás visszafordítására találta ki az Arany Iránytű nevű programot Glashütter Melinda és Bognár Roman. A programban részt vevő kilencedikesek egy évig tantárgyak helyett mentálhigiénés oktatásban vesznek részt. A szakemberek szerint a kamaszokat nem lehet addig tanulásra rávenni, amíg nem tárják fel az elakadásaikat.
A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány több mint 20 éve foglalkozik az iskolákban problémás viselkedésű gyerekekkel egy amerikai modell alapján, amelynek célja, hogy a gyerekek megtanulják kezelni viselkedésüket, miközben pozitív visszajelzésekkel és élménypedagógiával építik őket. Az eredmény: csökkent lemorzsolódás, kevesebb fegyelmi ügy, és javuló tanulmányi eredmények.
Hajlamosak vagyunk egy diákot csak a jegyei és a magatartása alapján megítélni, nem látjuk, hogy komplex emberi lény. Földes Petra mentálhigiénés szakember könyvet írt arról, hogy a pedagógusnak nem csupán a tananyag átadásával kellene foglalkoznia. A tanterem a bizalom tere.
Pszichológiai alapokon nyugvó, személyközpontú szemlélettel találkoztunk a tatai Színes Iskolában. Nincs ellenőrző, nincs felelés, nincs beírás, a gyerekeket arra buzdítják, hogy csak azt tanulják, ami érdekli őket. Annyira szabadok, hogy haza se akarnak menni.
Az UNICEF készített kutatást arról, hogy mi a helyzet az iskolapszichológusokkal és a gyerekek mentális állapotával. A helyzet nagyon rossz, ezért a sajtótájékoztatóra meghívták a fiatalokért és a családokért felelős helyettes államtitkárokat.
Az UNICEF Magyarország nagyszabású konferenciát rendezett a gyerekek és fiatalok mentális egészségéről, ahol neves szakértők kongatták a vészharangot. A diákok az iskolában csak a teljesítménykényszert kapják, döntési lehetőséget nem hagynak nekik, ez pedig gyerekkori kiégéshez vezet, ami már a gyerekek 60 százalékát érinti.