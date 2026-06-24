A Mi Hazánk magyar zászlókat tűzött ki az Erzsébet hídra, miután egy férfi a Dunába hajigálta onnan a szivárványosakat

„Magyar zászlókat tűztünk ki a Mi Hazánk Ifjaival az Erzsébet híd mindkét oldalán végig az összes zászlótartóba” – írja Facebook-oldalán Novák Előd, a Mi Hazánk parlamenti képviselője. A párt YouTube-csatornáján videót is közzétettek az akcióról.

Az Erzsébet hídi zászlók körül napok óta tartó balhé van a szélsőjobb és a főváros között.

Vasárnap egy férfi leszedte és a Dunába dobálta a hídra kihelyezett szivárványos zászlókat (azért voltak kint, mert itt fog elhaladni a menet szombaton a Budapest Pride felvonuláson). A fővárosi önkormányzat feljelentést tett és megígérték, hogy pár napon belül pótolják a zászlókat.

Magyar zászlók az Erzsébet hídon, 2026. június 24. Fotó: Novák Előd Facebook

Két nappal később a rendőrség az otthonában elfogta az elkövetőt, aki beismerte tettét, a kihallgatása után kiengedték, rongálás miatt folyik ellene eljárás.

Erre Novák Előd közölte, hogy kifizeti a zászlók leszedéséért járó bírságot, a KDNP-s Juhász Hajnalka pedig a parlamentben kifogásolta, hogy szivárványos zászlók kerültek a hídra. Szerinte a zászlók társadalmi feszültséget okoznak, és inkább a magyar zászlónak lenne ott helye.

Magyar Péter miniszterelnök a válaszában megkérte a képviselőt, hogy menjenek ki a magyar emberek hálószobájából, és idézett Ferenc pápától, miszerint: „Ha egy meleg Istent keresi, ki vagyok én, hogy megítéljem őt?”