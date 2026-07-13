Az ember, aki ott sem akart lenni

Két hónap alatt véget ért Gulyás Gergely frakcióvezetői pályafutása, aki információink szerint eleve nem is akarta vállalni a posztot, majd már akkor felmerült benne, hogy lemond, amikor kiderült, hogy a Tisza 12 évben korlátozná a képviselői mandátum hosszát.

Gulyás ugyan a 444-nek kapásból azt magyarázta, hogy ez a módosítás nem visszamenőleges hatályú, de Magyar Péter másnap odaszólt, hogy a már eltöltött évek is számítanak. Vagyis a Fidesz-frakció jelentős része nem újrázhat a következő választáson, köztük Gulyás Gergely sem.

Részben erre hivatkozva adta vissza most a posztot, részben azért, hogy valamivel tiltakozzanak az Alaptörvény-módosítás hétfői megszavazása ellen. Azzal távolítja el a Tisza Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét és több tagját, valamint korlátozza a képviselői mandátumot. A Fidesz a demokrácia és a jogállam végéről, Magyar annak a helyreállításáról beszél.

Fotó: Németh Dániel/444

A Fidesz és a KDNP nemcsak a szavazást, hanem a teljes hétfői ülést bojkottálja, a „gyász” miatt mindenki feketében volt, mikor ezt bejelentették. Kivéve Gulyást, ő kék öltönyben állt ki. Azt nem tartotta komoly kérdésnek, hogy mi van így a frakciófegyelemmel, ezért nem is válaszolt rá.

Magyar Péter úgy tudta – napirend előtt be is mondta –, hogy Gulyás sokkal keményebben szállt volna szembe a fejleményekkel, állítása szerint megszavaztatta a frakciót, hogy egységesen mondjanak le a mandátumukról – de ezt leszavazták.

Gulyás ezzel szemben állítja, ilyen szavazás nem volt: „az az állítás, amit Magyar Péter megfogalmazott, valótlan, nem volt szavazás. A tiltakozás lehetséges eszközei között sok minden volt, de nem szavazott a frakció.”

Szemben azzal, hogy Gyurcsány Ferenc idején a Fidesz folyamatosan bojkottálta az ülést, egyelőre ott tartanak, hogy csak a hétfői ülésre nem mentek be, ehelyett megkoszorúzzák Antall József sírját, és elmennek este gyertyát gyújtani a Kossuth térre.

A különbség a lendületben az, hogy akkor a hatalom – pár éven belüli – várományosai voltak, most viszont Gulyás Gergely egy rommá vert Fidesz frakcióját vezette, aminek az összetételét a bukáshoz kellett szabni.

Fotó: Németh Dániel/444

Gulyás elvileg egy évig vezette volna a frakciót, de a Fideszben amúgy is sok minden átmeneti, például Orbán Viktor is egy évre vállalta az elnökséget – bár talányosan fogalmazott, így kérdés, hogy egy év múlva lát-e bárkit, aki jobb, mint ő –, Lázár János sem többre a képviselőséget. Bár az elmondások szerint szűkebb körben Gulyás tett olyan megjegyzést is, hogy szívesebben lenne ügyvéd, képviselői mandátumának visszaadásáról esetében egyelőre nincs szó. A ciklus elején egyértelműsítették, hogy az egyéves korlát nála is csak a frakció vezetésére vonatkozik.

Eleve nem volt könnyű helyzetben: úgy kellene vezetnie egy megrogyott, de arányaiban legnagyobb ellenzéki frakciót, hogy Orbán Viktor eltűnt a nyilvánosság elől, a Fidesznek nincs egységes iránya, a Tisza miniszterelnöke pedig az ő régi/egykori barátja, akit ő vitt a Fideszbe. Rényi Pál Dániel egyik volt kormányzati forrása szerint pontosan ezért nem kapott komoly szerepet a kampányban. „Ha az én Fideszbe hozott haverom építene a semmiből 40 százalékos pártot, én is elbújnék” – fogalmazott a forrás, azóta viszont a „haver” kétharmaddal verte a Fideszt.

Magyar folyamatosan piszkálja Gulyást – aki egyik gyereke keresztapja is –, még a pulpitusról is rendre utasítja. Gulyás próbál visszafogott lenni, de visszaszólogat, és emlékezteti Magyart, hogy 14 éven keresztül az Orbán-kormányt támogatta.

Magyar az elmúlt két hónapban a parlamentben többször nevezte Gergőnek Gulyást, hol tegeződnek, hol magázódnak, utalgatnak a régi közös ügyekre. Egyszer Magyar oda is ment hozzá az ülésteremben, hogy megbeszéljenek valamit, máskor közvetlenül beült elé, és végigkommentálta a felszólalását.

Az egyik erős jelenetük:

A közmédia átalakításáról szóló törvény szavazása előtt odaszólt, hogy „Gergő, nyomhatsz igent”, majd ugyanaznap, mikor az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagról szavaztak, kiderült, volt egy átszavazó. „Gergő, te voltál?” – vágta oda lendületből Magyar. De nem ő volt, hanem Tilki Attila.

Nem csak froclizza, be is védi Gulyást, például amikor a fideszes korrupcióról van szó, közli, hogy ő nem érintett.

Kérdés, kit állít be következő frakcióvezetőnek a Fidesz. Ezt egyelőre nem mondta Gulyás Gergely. Szerinte olyannak kell vezetnie a frakciót, aki 2030-ban is indulhat. Ugyan Magyar már Pócs János eljövetelét várja, de ez kizárt, ahogy a frakcióvezető-helyettesek közül kiesik Balla György, Bencsik János, Gyopáros Alpár, Kocsis Máté, Koncz Zsófia, Németh Zsolt, Szijjártó Péter (aki csak annyit jár be szavazni is, hogy ne büntessék meg) és Zsigó Róbert.

Bóka János, Hegedűs Barbara, a Micimackóval beégő Németh Balázs és a sztárolt Szűcs Gábor közül tudnak választani, ha ebben a körben keresik az utódot.

Ha Szűcs jön, egészen más lesz a hangulat: ő nem olyan visszafogott, mint Gulyás Gergely, egy azonnali kérdés végén – visszahozva a kampány „hangulatát” – simán megkérdezte a kétharmados többséggel miniszterelnöknek választott Magyar Pétert, hogy focistafeleségként van-e jelen.