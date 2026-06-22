Gulyás Gergely szerint a Magyar Péter által bejelentett 12 éves parlamenti mandátumkorlátozás nem visszamenőleges hatályú

Miután Magyar Péter bejelentette, hogy 12 évben korlátoznák a képviselői mandátumot, megkérdeztük Gulyás Gergelyt, a Fidesz frakcióvezetőjét, hogy mit gondol a tervezett intézkedésről.

Gulyás azt mondta, hogy elolvasta a törvényjavaslatot, és szerinte az „a Tisza Párt szokásával szemben” nem visszamenőleges hatályú, hanem csak a jövőre vonatkozik. Viszont elismerte, hogy a miniszterelnök beszédéből az ellenkezője következett. Szerinte emiatt lehet, hogy hamarosan módosító indítványt nyújt be a Tisza.

Amennyiben a jogszabály Magyar Péter beszédének megfelelően a már parlamentben eltöltött éveket is beleszámítja a 12 évbe, a rendelkezést „nagyon rossznak” tartja majd.

„Antidemokratikus dolog, hogy olyan képviselőket tiltanak el az indulástól, akiket a saját választókerületükben hétszer vagy nyolcszor megválasztottak. Amikor a kétharmados többség úgy gondolja, hogy okosabb a népnél, és ezért nem akarja, hogy a nép esetleg harmadszor is megválassza ugyanazt a képviselőt, az egy demokráciakorlát.”

Bár a korlátozással nem ért egyet, szerinte nem ez lesz az ország legnagyobb problémája, hogy a rendelkezés jó vagy rossz.

Gulyás Gergely Fotó: Németh Dániel/444

Mivel Gulyás már 17 éve parlamenti képviselő, megkérdeztük tőle, hogy mit tesz, ha a rendelkezés visszamenőleges hatállyal rá is vonatkozik majd. Azt mondta, akkor ő már öt éve nem képviselő, úgyhogy izgul majd, hogy az elmúlt ötéves képviselői fizetését ne kelljen visszafizetnie.

A 12 éves mandátumkorlátozás rengeteg fideszes és KDNP-s képviselőt érintene. Többek között Lázár Jánost, Szijjártó Pétert vagy Kocsis Mátét. De a mi hazánkos Apáti István, Dúró Dóra és Novák Előd sem folytathatná 2030 után.