A Fidesz–KDNP-frakció fele kereshet majd munkát a ciklus végén a kormány alkotmánymódosítása miatt

A miniszterelnöki ciklus korlátozása után az országgyűlési képviselői mandátumot is maximalizálná a Tisza, méghozzá 12 évben.
Ezt Magyar Péter jelentette be az országgyűlésben, a többi között azzal érvelve, hogy erre kaptak felhatalmazást. (Ez a kampányban nem hangzott el, sőt, azóta sem. Ezzel tulajdonképpen korlátozzák más pártok mozgásterét a jelölésekben.)
Magyar nem mondta el a parlamenti beszédében, hogy mikortól élne ez a korlátozás, de időközben megjelent az Alaptörvény-módosítás tervezete a kormány.hu-n, amiből ez is kiderül.
A módosítás úgy szól, „az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki országgyűlési képviselői megbízatást összesen legalább tizenkét évig már betöltött.”
A javaslat indoklásában tisztázzák azt is, mikortól él a szabály. „Az országgyűlési képviselők választhatóságával kapcsolatban a módosítás átmeneti rendelkezésként rögzíti, hogy azt először az országgyűlési képviselők következő általános választásán kell alkalmazni.”
A jelenlegi képviselők közül nagyon sokat érintene a 12 éves korlátozás. A fideszes
több mint 12 éve parlamenti képviselő. Vitályos Eszter 12 éve 2030-ban, a következő választás után jár le, ahogy F. Kovács Sándoré is.
A KDNP frakcióba nem ülhetne be
A Fidesz és a KDNP frakciója jelenleg 52 fős.
A hat fős Mi Hazánk frakcióját is megfelezné a javaslat, többen ugyanis jobbikosként kezdtek. Így Novák Előd, Dúró Dóra és Apáti István nem lehetne többet parlamenti képviselő.
A módosítást 5 napig lehet véleményezni.