A Fidesz–KDNP-frakció fele kereshet majd munkát a ciklus végén a kormány alkotmánymódosítása miatt

POLITIKA

A miniszterelnöki ciklus korlátozása után az országgyűlési képviselői mandátumot is maximalizálná a Tisza, méghozzá 12 évben.

Ezt Magyar Péter jelentette be az országgyűlésben, a többi között azzal érvelve, hogy erre kaptak felhatalmazást. (Ez a kampányban nem hangzott el, sőt, azóta sem. Ezzel tulajdonképpen korlátozzák más pártok mozgásterét a jelölésekben.)

Magyar nem mondta el a parlamenti beszédében, hogy mikortól élne ez a korlátozás, de időközben megjelent az Alaptörvény-módosítás tervezete a kormány.hu-n, amiből ez is kiderül.

A módosítás úgy szól, „az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki országgyűlési képviselői megbízatást összesen legalább tizenkét évig már betöltött.”

A javaslat indoklásában tisztázzák azt is, mikortól él a szabály. „Az országgyűlési képviselők választhatóságával kapcsolatban a módosítás átmeneti rendelkezésként rögzíti, hogy azt először az országgyűlési képviselők következő általános választásán kell alkalmazni.”

A jelenlegi képviselők közül nagyon sokat érintene a 12 éves korlátozás. A fideszes

  • Ágh Péter,
  • Gulyás Gergely,
  • Balla György,
  • Bencsik János,
  • Gyopáros Alpár,
  • Kocsis Máté,
  • Németh Zsolt,
  • Szijjártó Péter,
  • Zsigó Róbert,
  • Balla Mihály,
  • Budai Gyula,
  • Horváth László,
  • Kovács Sándor,
  • Lázár János,
  • Pócs János,
  • Tilki Attila,
  • Tuzson Bence,
  • Varga Gábor,
  • Vitányi István,
  • V. Németh Zsolt
  • Witzmann Mihály

több mint 12 éve parlamenti képviselő. Vitályos Eszter 12 éve 2030-ban, a következő választás után jár le, ahogy F. Kovács Sándoré is.

A KDNP frakcióba nem ülhetne be

  • Rétvári Bence,
  • Hargitai János,
  • Seszták Miklós,
  • Simicskó István.

A Fidesz és a KDNP frakciója jelenleg 52 fős.

A hat fős Mi Hazánk frakcióját is megfelezné a javaslat, többen ugyanis jobbikosként kezdtek. Így Novák Előd, Dúró Dóra és Apáti István nem lehetne többet parlamenti képviselő.

A módosítást 5 napig lehet véleményezni.

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