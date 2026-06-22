A Fidesz–KDNP-frakció fele kereshet majd munkát a ciklus végén a kormány alkotmánymódosítása miatt

A miniszterelnöki ciklus korlátozása után az országgyűlési képviselői mandátumot is maximalizálná a Tisza, méghozzá 12 évben.

Ezt Magyar Péter jelentette be az országgyűlésben, a többi között azzal érvelve, hogy erre kaptak felhatalmazást. (Ez a kampányban nem hangzott el, sőt, azóta sem. Ezzel tulajdonképpen korlátozzák más pártok mozgásterét a jelölésekben.)

Magyar nem mondta el a parlamenti beszédében, hogy mikortól élne ez a korlátozás, de időközben megjelent az Alaptörvény-módosítás tervezete a kormány.hu-n, amiből ez is kiderül.

A módosítás úgy szól, „az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki országgyűlési képviselői megbízatást összesen legalább tizenkét évig már betöltött.”

A javaslat indoklásában tisztázzák azt is, mikortól él a szabály. „Az országgyűlési képviselők választhatóságával kapcsolatban a módosítás átmeneti rendelkezésként rögzíti, hogy azt először az országgyűlési képviselők következő általános választásán kell alkalmazni.”

A jelenlegi képviselők közül nagyon sokat érintene a 12 éves korlátozás. A fideszes

Ágh Péter,

Gulyás Gergely,

Balla György,

Bencsik János,

Gyopáros Alpár,

Kocsis Máté,

Németh Zsolt,

Szijjártó Péter,

Zsigó Róbert,

Balla Mihály,

Budai Gyula,

Horváth László,

Kovács Sándor,

Lázár János,

Pócs János,

Tilki Attila,

Tuzson Bence,

Varga Gábor,

Vitányi István,

V. Németh Zsolt

Witzmann Mihály

több mint 12 éve parlamenti képviselő. Vitályos Eszter 12 éve 2030-ban, a következő választás után jár le, ahogy F. Kovács Sándoré is.

A KDNP frakcióba nem ülhetne be

Rétvári Bence,

Hargitai János,

Seszták Miklós,

Simicskó István.

A Fidesz és a KDNP frakciója jelenleg 52 fős.

A hat fős Mi Hazánk frakcióját is megfelezné a javaslat, többen ugyanis jobbikosként kezdtek. Így Novák Előd, Dúró Dóra és Apáti István nem lehetne többet parlamenti képviselő.

A módosítást 5 napig lehet véleményezni.