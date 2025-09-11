Orbán hátrébb húzza Rogánt, a saját kezébe veszi a kampányt és kiteríti a lapjait

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Orbán Viktor tavasz óta saját kezűleg irányítja újraválasztási kampányát. Még a Harcosok Klubja is az ő ötlete volt.



A kampányban azt mondogatják, ez már nem narratívák harca, hanem „minden napot meg kell nyerni”.

Orbán Balázs kampányfőnök amerikai mintára war roomot épít, hogy onnan vezényelje a csapatokat.

Varga Juditot és Donald Trumpot is győzködik, hogy segítsen a Fideszen.

Mindenáron el kell hitetni a hívekkel, hogy ez még mindig az a domináns párt, és ez még ugyanaz az Orbán.

Új felállásban vág neki Orbán Viktor a kötcsei találkozóval indult kampányának. Mint azt a piknik előtti héten előre megírtuk, és ahogy azt hétvégén a holdudvar előtt is bejelentette a kormányfő: Orbán Balázs vezeti a Fidesz kampányhadjáratát. A miniszterelnök politikai igazgatója saját csapatot épít, amiben jut hely az eddigi stábtagoknak, de új arcok is feltűnnek körülötte – így a pártnak dolgozó amerikai pollsterek, vagyis kutatáselemzők is. Nem jut kulcsszerep a kampányban viszont Rogán Antalnak, aki évtizedek óta meghatározó szerepet vitt a kommunikáció szervezésében. Ez nagy változás az elmúlt négy országgyűlési választáshoz képest.

A Fidesz kampánycsapatának magja a 2006-os (vesztes) választás óta változatlan. Az emlékezetes, „Rosszabbul élünk mint négy éve” depresszió–kampányt még Rogán vezette, megtámogatva Habony Árpád spin doctor személyre szabott tanácsaival. Abban az évben csatlakozott a csapathoz a Blikk újságírója, Kaminski Fanny sajtófőnök (Habony Árpád – azóta – volt felesége), és kezdődött meg a pártkommunikáció bulvárosítása. Azóta tagja a csapatnak Gyürk András, aki 2004-ben már levezényelte a párt EP-kampányát (és aztán maga is EP-képviselő lett.) Az évtizedek alatt összecsiszolódott csapat tagja Nagy János, az elnöki kabinet akkori vezetője is, aki Orbán Viktor első titkára lett kormányon, most pedig Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár. És persze Havasi Bertalan, aki tizenöt évig vezette Orbán sajtóirodáját, és most is a stáb mellett dolgozik.

A kép közepén Gyürk András Orbán Viktor 2022-es évértékelőjén Fotó: botost/444.hu

2010 óta Gyürk András volt a kampányok formális vezetője. Gyürk, aki húsz éve Brüsszelben dolgozik az Európai Parlamentben, Rogánnal közösen építette a kilencvenes évek derekától a Fidelitast, együtt léptek be az országos politikába – azóta is barátok és szövetségesek. A kampányokra Gyürk hazatért, de mindig a háttérből irányította a munkát. Soha nem adott interjút, kerülte a nyilvánosságot – és nyert, nyert és nyert. Feladata kevésbé volt stratégiai, inkább operatív. Stábja kiegészült Kubatov Gáborral, aki a szervezeti kérdésekért lett felelős, 2008-tól ő is tartott kapcsolatot Arthur Finkelsteinnel és amerikai stábjával, akik a 2010-es első felében meghatározó tanácsokkal látták el Orbánt és környezetét. Ez a garnitúra azóta négy kétharmadot szállított a Fidesznek.

Orbán most mégis vált. Méghozzá nemcsak vezetőt, de majdnem a komplett kommunikációs stratégiát is.