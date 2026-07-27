Szijjártóék 70 milliárdos állami fejlesztést és 10 ezer vendégmunkást ígértek a szegedi BYD-nak

Velkey György László legújabb videójának témája a szegedi BYD-gyárnak az Orbánék által tett ígéretek. Átnézték ugyanis a minisztériumban a vonatkozó dokumentumokat, és találtak néhány érdekességet.

Fotó: DAVID BALOGH/Xinhua via AFP

A szegedi BYD az előző kormánytól 10 ezer vendégmunkás behozatalára kapott engedélyt, pont annyira, amennyi munkavállaló foglalkoztatását a gyár egyébként vállalta. Emellett Orbánék megígértek nekik egy 70 milliárd forintos infrastruktúrafejlesztést is, pont azon a területen, ahova a BYD költözött. Emellett „hatalmas anyagi támogatást” is ígértek Orbánék a kínai gyárnak, ennek összegét azonban Velkey nem árulta el, mivel az üzleti titoknak minősül. Annyit viszont elárulhatott, hogy „nagyságrendje megfelel a debreceni CATL gyárnak juttatott forrásokhoz”. (Egyedi kormánydöntéssel a sajtóban megjelent információk szerint a CATL közel 130 milliárdos támogatást kapott az előző kormánytól.)

Az iratokat Velkey Stumpf Péter szegedi képviselővel nézte át, utóbbi szerint a BYD-beruházással kapcsolatban a szegedieknek három elvárásuk van:

Tartsák be a hatályos jogszabályokat, különösképpen a környezetvédelmi előírásokat, és ne veszélyeztessék a lakosság egészségét. Jól fizető álláshelyeket biztosítsanak a szegediek és a magyar emberek számára. Szeged fejlődni tudjon, és részesüljön a vállalat gazdasági eredményéből.

Stumpf az iratok áttekintése után azt a következtetést szűrte le, hogy „úgy tűnik, hogy Szijjártó Péter és a Fidesz a tárgyalásokon nem ezt képviselték”.

Múlt héten derült ki, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról, és a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként folytatja pályafutását.