Unalomba fulladó szemfényvesztés az örökkévalóságig

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Három hónap alatt sokadjára tolt ki fideszes újságírókkal Orbán Viktor, aki bő félórás késéssel lépett színpadra Tusnádfürdőn, és hosszan engedte pácolódni a Hír TV stúdiójában a Mandiner megmaradt megmondóembereit.

Pilhál Tamás és Kacsoh „Mesterterv” Dániel akkor már egy órája lamentáltak arról a stúdióban, hogy most már tényleg le kell menni vidékre, ki a parlamentből, még nem tudni kinek a vezetésével, de azért szögezzük le, hogy Orbán Viktor egy géniusz (O1G).

A végén elkeseredésükben már Magyar Péter eljövendő őszödi beszédét hallucinálták a menetrend szerint érkező 2030-as Fidesz kétharmaddal együtt. Addigra kiderült, hogy magabiztosság-hiányt sugároz a Tisza, és nem biztos, hogy Hegedűs Zsolt tánca – majd amikor a várólisták nőni kezdenek és omladozik az egészségügy – sokáig fog tetszeni mindenkinek.

Orbánék addig húzták az időt, hogy a stúdióvendégek kínjukban már Schiffer Andrástól idéztek.

Az egyszeri fideszes büntetése aztán Tőkés László félórás, soha véget nem érő altatásával lett teljes. Nagy szerencse, hogy idén nem kánikulában kellett rotyogniuk a reményszomjas orbánistáknak a nagyszínpad előtt, mert a beszéd kezdetére megfőttek volna a tusnádi fazékban.

Ez az apátia akár éles kontrasztot is mutathatott volna, de a megkésett szakrális vezető sem tudta felpörgetni a hangulatot.