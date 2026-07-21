Tovább fogyatkozhat a Mediaworks, újabb 200 dolgozót küldhetnek el

Újabb leépítést tervez az előző kormány propagandájának zászlóshajója,a Mediaworks, írja a Nyugat.hu. Az egyelőre nem megerősített információk szerint az összes megyei lapot kiadó vállalat összesen mintegy 200 főt akar leépíteni a napokban.

Fotó: Botos Tamás/444

A Vas Népe és a vaol.hu szerkesztőségében a héten jelentik be, kinek kell távoznia. Bár a vezetőség már felajánlotta az önkéntes távozást, eddig egy munkatárs élt ezzel a lehetőséggel.

A volt kormánypropagandát kiszolgáló lapoknál a választás óta zajlik a folyamatos leépítés. Június közepén a Mediaworks közel 200 dolgozó leépítését jelentette be, a Pesti Srácoktól mindenkit elküldtek, megszüntették a Ripostot, a Borsot sem adják már ki nyomtatott formában, és kirúgták a hetilappá alakult Magyar Nemzet stábjának felét is.