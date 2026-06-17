Kirúgták a hetilappá alakuló Magyar Nemzet szerkesztőségének felét

Folytatódtak a leépítések a fideszes Mediaworksnél, kedden a Magyar Nemzet munkatársainak nagyjából felét kirúgták, többeket pedig az Origóhoz helyeztek át – írja a 24.hu.

A lap információi szerint kedden két hullámban hívták be a lap dolgozóit: délelőtt azokat, akiket elbocsátanak, délután pedig azokat, akik maradnak. Az előbbi csoportba tartoznak a newsroomos munkatársak is, akik a napi hírgyártásban dolgoztak. Ezt a részleget teljesen megszüntetik, de a leépítések szinte minden rovatot és részleget érintenek. A lap vezetése ugyanakkor nem változik, az újságot főszerkesztőként továbbra is Néző László irányítja.

Ahogy azt a Media1 is írta, a Magyar Nemzet augusztustól hetilappá alakul, az online felület megmarad, de a napi hírversenyben nem vesz részt.

„Nem az lesz a feladat, hogy gyorsak legyünk, és a cikkek azonnal kikerüljenek a Magyar Nemzet online felületére, hanem az, hogy alaposak legyünk, és az anyagok rendesen ki legyenek dolgozva, háttérrel legyenek ellátva”

– mondta a 24.hu-nak az egyik maradó munkatárs. A lap várhatóan megújul, más lesz az arculat, több lesz a fotó, és hosszabb is lesz.

Hétfőn jelentette be a Mediaworks, hogy leépítésekbe kezd, aznap kiderült, hogy megszűnik a Ripost, illetve nem adják ki nyomtatásban a Borsot és három megyei napilapot. Kedden a Világgazdaság szerkesztőségének tömeges leépítéséről érkeztek hírek, illetve arról, hogy csoportos létszámleépítés keretében a Pesti Srácok című lap összes munkavállalóját elbocsátják.