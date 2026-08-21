Orbán még mindig az Adrián nyaral, ezúttal Vis szigetén látta meg olvasónk

ÉLET

Bár csaknem egy hónap után tegnap új Facebook-poszttal mutatott némi aktivitást – igaz, elég vérszegényt –, Orbán Viktor adriai nyaralása a jelek szerint még nem ért véget. Olvasónk most Vis szigetén találkozott az Orbán család férfi tagjaival, Orbánon kívül Gazsit és Tiborczot is látni a felvételeken. A képek alapján az valószínűsíthető, hogy többek között ebben a kávézóban jártak, ahol két éve is megfordult.

Orbán, Gáspár, és Tiborcz
Meccsnézés a partvonalról
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A volt miniszterelnököt a hét elején még a horvát tengerpart északi részén, az Isztriai-félszigeten lévő Opatijában (Abbáziában) látta meg egy szemfüles olvasónk, akkor Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában időzött. Akkor az olvasónk leírása szerint a fotó ott készült, ahol Orbán három évvel ezelőtt is nyaralt; Ungár Péter nővérének, egyben Schmidt lányának a tulajdonában lévő adriai villánál.

Most a felvételek tanúsága szerint hajón szállt meg: Orbánékról videó is készült, ahogyan egy gumicsónakkal tartottak a közeli vitorlásra.

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Orbán egyébként rajong az Adriáért, évek óta a horvát tengerparton nyaral. Tavaly a horvátországi nyaralásán készítették Orbán Balázzsal és Kaminski Fannyval azt a fantasztikus győzelmi tervet, aminek a vége a Tisza kétharmados győzelme lett. És amit a választásuk után nem sokkal hiába kértünk ki közérdekű adatigényléssel, az akkor még Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint nem volt náluk.

A Vis sziget, ahol Orbán Viktort most szpottolta olvasónk, a horvát tengerpart déli részén található. Splittől mintegy negyven kilométerre fekszik, a szárazföldről nagyjából másfél-két óra alatt érhető el hajóval. A sziget állandó lakóinak száma néhány ezer fő, turizmusa csak az utóbbi években kapott erőre, mivel 1989-ig a sziget zárt katonai bázis volt.

A volt kormányfő nyaralásáról, illetve arról, hogy kinek a vitorlására motorcsónakoztak Orbánék, megkérdeztük Havasi Bertalant. Frissítés: a Fidesz kommunikációs igazgatója, Orbán volt szóvivője kérdéseinkre annyit írt: „nem tudom a részleteket Orbán Viktor magánprogramjairól. Nem is szükséges tudnom”. Hozzátette, hogy ha lesz hivatalos pártelnöki program, arról tájékoztatást ad.

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