A volt űrügyi biztos sem ezt várta a Fidesz kongresszusától

Navracsics Tibor után Ferencz Orsolya volt űrügyi biztos is a csalódottságát fejezte ki a Fidesz szombati kongresszusa kapcsán.

„Lezajlott a Fidesz 32. kongresszusa. Rövid értékelésem: Nem erre vártunk” - ezzel kezdi bejegyzését Ferencz, majd kitért arra, hogy régóta hangsúlyozza a szembenézés és a választási vereségért felelős holdudvar visszavonulását.

Ennek ellenére szerinte néhány órával az esemény előtt kaptak egy alaposan átírt alapszabály tervezetet, amelyet így érdemben megvitatni nem lehetett és a kongresszus sem adott erre alkalmat.

„A kongresszus reggelén a párt elnöke által kiadott „Küldetés – röpirat” érdemi megvitatására sem nyílt lehetőség. Mind ez a dokumentum, mind a korábban megküldött értékelések véleményem szerint messze nem azokat a gondolatokat tartalmazzák, amelyek közelebb vihetnének minket a jobboldal számára rendkívül fájdalmas vereség megértéséhez, ezáltal valódi esélyt kínálva a politikai közösségünk hatékony, erős képviseletére a jövőben” - írja.

Ferencz Orsolya Fotó: Németh Dániel/444

Ferencz szembement azzal, amit Orbán a vereség kapcsán mondott, szerinte ugyanis azt nem a rossz kampány vagy a külső tényezők okozhatták.

„A választók többségének kizárólag egy cél lebegett a szeme előtt: a Fidesz 16 évének legyen vége. Mindegy volt, hogy kivel, mindegy volt, hogy milyen áron. Nem a Tisza zsenialitása volt a vereségünk oka. A magyar emberek azon jelenségek és személyek ellen szavaztak, amiket és akiket nem akartak tovább a hatalomban látni” - teszi hozzá.

Ferencz szerint azok, akik akár a kormányzás során, akár a kampányban hozzájárultak ehhez a hatalmas vereséghez, nem tudják hitelesen és érdemben vezetni a megújulás folyamatát.

„Ideje végre megszabadulnunk az árnyékoktól, kinyitnunk az ablakot és beengedni a friss levegőt, visszatérve azokhoz az örök morális alapokhoz, amiket egy pillanatra sem lett volna szabad elhagynunk” - mondja.