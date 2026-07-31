Szombattól nincs többé országos közéleti napilap Magyarországon

Kinyomtatták az utolsó közéleti napilapot Magyarországon. Akárcsak a Népszabadság és a nyomatott Népszava megszüntetéséhez, ehhez is köze van a Mediaworksnek. A fideszes médiabirodalom már a tavalyi évet is brutális, 14 milliárdos mínusszal zárta, de a kampányt még teljes fegyverzetben tolták le. A Fidesz bukását hozó választások után szinte azonnal jelentős leépítésekbe kezdtek, ez érintette a Ripostot, a Borst, a megyei napilapokat, a Pesti Srácokat, a Metropolt, a Világgazdaságot is.

A Magyar Nemzetet napilapból hetilappá alakítják át, nyomatott lapként az utolsó száma most pénteken jelent meg, hetilapként holnap az első, továbbra is nyomatott TV-műsorral.

A Magyar Nemzet első száma még 1938-ban jelent meg. Ahogy Néző László főszerkesztő a napilaptól búcsúzó cikkében fogalmaz: „kisebb kihagyásokkal nyolcvannyolc éven keresztül, túlélve háborút és kommunizmust, privatizációkat és rendszerváltásokat, hetente hatszor kézbe vehették olvasóink lapunkat. Voltak sikereink, voltak nehezebb és könnyebb időszakaink, de minden viszontagság ellenére eddig megmaradtunk. Most viszont be kell látnunk, hogy az olvasói szokások annyira megváltoztak, az online és a közösségi média annyira átformálta világunkat, hogy így, ebben a formában nem megy tovább”.

Orbán Viktor akkori miniszterelnök Magyar Nemzetet olvas egy kormányülés szünetében 2019-ben. A lap melletti kiállás most látványosan elmaradt, akárcsak a többi Mediaworks-kiadvány esetében. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Néző szerint azzal, hogy hetilapként működnek tovább „új lehetőségek nyílnak az újság számára, új embereket vonhatunk be a munkába, új és másfajta, máshogyan, talán jobban is, de mindenképpen mélyebben, elemzőbben megírt cikkek születhetnek. Az internet világa, a közösségi média ontja ránk az információt, lassan a parlament ülésterme is csak egy facebookos üzenőfallá silányul, fontos döntések meghozatala előtt pedig lájkvadászat indul, mintha az interak­ciók száma egyenlő lenne a nép szavával”.

És hogy miről szeretnének írni? „A valóságról, hitelesen és érdekesen. Szóval a búcsú nem is igazi búcsú, sokkal inkább újratalálkozás, sőt, újra egymásra találás lesz olvasóinkkal”. Vagyis ez valami új élményként jelenhet meg majd az olvasóknak.

A tradicionális napilapok közül a Mediaworks 2016-ban zárta be a hozzá átjátszott Népszabadságot. A legrégebbi, legelőször 1877-ben megjelent Népszava nyomdai és terjesztési szerződését pedig idén május végén mondta fel, azonnali hatállyal. A Magyar Hírlap más utat járt be. Széles Gábor üzletember 2006-ban szerezte meg a lapot, de 2022-ben leállította a nyomtatását a kedvezőtlen gazdasági környezetre, a „háborús inflációra” hivatkozva, és kizárólag az online verzió ment tovább.