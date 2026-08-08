Most látszik, hogy ennek nem sok köze volt az újságíráshoz

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Vége a nyomtatott Mandinernek – jelentette be a szerkesztőség hétfő délután rövid közleményében. A július 30-án, Schmidt Máriával címlapon megjelent hetilap volt az utolsó kiadás, ami nyomdába került. Összesen hét évet élt meg az újság: már bőven a NER-ben fogant, és most a NER által cserbenhagyva múlik ki.

A záró lapszám vezető anyaga stílszerűre sikeredett: a Terror Háza főigazgatója, aki a választások óta talán először szólalt meg, azt boncolgatja, hogy a szélessávú internet, vagyis az online tartalomfogyasztás elterjedése okozta Orbán Viktor vesztét. Erre másnap megszűnik a nyomtatott lap.

A felfüggesztés okairól a szerkesztőség nem írt semmit, de elég nyilvánvaló, hogy anyagi megfontolás áll a döntés mögött – főleg azután, hogy nemrég 60 embert bocsátottak el az újságtól, ahol mostanra összesen 48-an maradtak.

Hogy a Mandiner csak a Fidesz-kormányoknak köszönhetően maradt idáig életben, jól mutatja, hogy egy sor hetilap éli túl, amely már a rendszer előtt a standokon volt – köztük a Magyar Narancs, a HVG vagy akár a fideszes Magyar Demokrata.

A Mandiner hetilapot nem auditálták, példányszáma máig ismeretlen – nehezen hihető, hogy legjobb pillanataiban pár ezernél több példány elment volna belőle a standokon. De a Mandiner online kiadásának még egy valódi impresszuma sincs. Azt sem lehet tudni, hogy ezt a lapot kik írják.

Jelenleg azt sem tudni, megmaradhat-e a márka egyáltalán. Július 31-el – a többi KEKVA-val egyetemben – a tulajdonosi jogokat gyakorló MCC alapítványt ugyanis megszüntették, így az online kiadás jövője is bizonytalan. Vagyis a Mandiner tényleg bármelyik pillanatban akár meg is szűnhet.

Az utolsó példány Schmidt Máriával Fotó: Kovács Bendegúz / 444

A most bejelentett döntés hosszú sorba illeszkedik: az április 12-i választás vereséget követően a Fidesz-média látványosan térdre rogyott; egymás után bocsátják el az újságírókat és alkalmazottakat, vagy épp zárnak be szerkesztőségeket.

A Mediaworkstől, ahol csak tavaly 14 milliárdos mínuszt sikerült felhalmozni, több száz embert küldtek el, de egyes becslések szerint ezres nagyságrendű is lehet a távozók száma. Felfüggesztették a Ripost és a nyomtatott Bors kiadását, bezártak több megyei lapot és mindenkit kirúgtak a Pesti Srácoktól. Miután elküldték az alkalmazottak felét, napilapként megszűnt a Magyar Nemzet – a konzervatív újság a már csak hetilapként jelenik meg több megyei lappal egyetemben.

A 444-en publikált legfrissebb adatok szerint az MCC tulajdonában lévő Mandiner tavaly fél év alatt közel 400 millió forintnyi állami hirdetésre tett szert, az egy évre vetítve legalább 800 millió forint. A G7 írt róla már, hogy a kiadó további 1,1 milliárd forint támogatást kapott az MCC alapítványától. Szinte bravúr, hogy

ennyi ingyen pénz és 3 milliárdos árbevétel mellett is sikerült tavaly 1,1 milliárd forintos mínuszt összehozniuk.

A Mandiner története világosan mutatja, hogy a kormánypárti médiát az állami hirdetések tartották életben és azok is csak mesterségesen és politikai célzattal. A KESMA-korszak előtt fontos szerepet játszott ezeknek a médiumoknak a működtetésükben a fideszes oligarchák is, de ők néhány év alatt teljesen kivonultak azok finanszírozásából.

A rendszer fenntarthatatlan volt és most a szemünk láttára omlik össze.

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