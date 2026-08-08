Most látszik, hogy ennek nem sok köze volt az újságíráshoz

Média

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Vége a nyomtatott Mandinernek – jelentette be a szerkesztőség hétfő délután rövid közleményében. A július 30-án, Schmidt Máriával címlapon megjelent hetilap volt az utolsó kiadás, ami nyomdába került. Összesen hét évet élt meg az újság: már bőven a NER-ben fogant, és most a NER által cserbenhagyva múlik ki.

A záró lapszám vezető anyaga stílszerűre sikeredett: a Terror Háza főigazgatója, aki a választások óta talán először szólalt meg, azt boncolgatja, hogy a szélessávú internet, vagyis az online tartalomfogyasztás elterjedése okozta Orbán Viktor vesztét. Erre másnap megszűnik a nyomtatott lap.

A felfüggesztés okairól a szerkesztőség nem írt semmit, de elég nyilvánvaló, hogy anyagi megfontolás áll a döntés mögött – főleg azután, hogy nemrég 60 embert bocsátottak el az újságtól, ahol mostanra összesen 48-an maradtak.

Hogy a Mandiner csak a Fidesz-kormányoknak köszönhetően maradt idáig életben, jól mutatja, hogy egy sor hetilap éli túl, amely már a rendszer előtt a standokon volt – köztük a Magyar Narancs, a HVG vagy akár a fideszes Magyar Demokrata.

A Mandiner hetilapot nem auditálták, példányszáma máig ismeretlen – nehezen hihető, hogy legjobb pillanataiban pár ezernél több példány elment volna belőle a standokon. De a Mandiner online kiadásának még egy valódi impresszuma sincs. Azt sem lehet tudni, hogy ezt a lapot kik írják.

Jelenleg azt sem tudni, megmaradhat-e a márka egyáltalán. Július 31-el – a többi KEKVA-val egyetemben – a tulajdonosi jogokat gyakorló MCC alapítványt ugyanis megszüntették, így az online kiadás jövője is bizonytalan. Vagyis a Mandiner tényleg bármelyik pillanatban akár meg is szűnhet.

Az utolsó példány Schmidt Máriával
Fotó: Kovács Bendegúz / 444

A most bejelentett döntés hosszú sorba illeszkedik: az április 12-i választás vereséget követően a Fidesz-média látványosan térdre rogyott; egymás után bocsátják el az újságírókat és alkalmazottakat, vagy épp zárnak be szerkesztőségeket.

A Mediaworkstől, ahol csak tavaly 14 milliárdos mínuszt sikerült felhalmozni, több száz embert küldtek el, de egyes becslések szerint ezres nagyságrendű is lehet a távozók száma. Felfüggesztették a Ripost és a nyomtatott Bors kiadását, bezártak több megyei lapot és mindenkit kirúgtak a Pesti Srácoktól. Miután elküldték az alkalmazottak felét, napilapként megszűnt a Magyar Nemzet – a konzervatív újság a már csak hetilapként jelenik meg több megyei lappal egyetemben.

A 444-en publikált legfrissebb adatok szerint az MCC tulajdonában lévő Mandiner tavaly fél év alatt közel 400 millió forintnyi állami hirdetésre tett szert, az egy évre vetítve legalább 800 millió forint. A G7 írt róla már, hogy a kiadó további 1,1 milliárd forint támogatást kapott az MCC alapítványától. Szinte bravúr, hogy

ennyi ingyen pénz és 3 milliárdos árbevétel mellett is sikerült tavaly 1,1 milliárd forintos mínuszt összehozniuk.

A Mandiner története világosan mutatja, hogy a kormánypárti médiát az állami hirdetések tartották életben és azok is csak mesterségesen és politikai célzattal. A KESMA-korszak előtt fontos szerepet játszott ezeknek a médiumoknak a működtetésükben a fideszes oligarchák is, de ők néhány év alatt teljesen kivonultak azok finanszírozásából.

A rendszer fenntarthatatlan volt és most a szemünk láttára omlik össze.

Belül a szervilizmuson

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
Média kohán mátyás média mandiner kormánymédia magyar nemzet orbán viktor KESMA állami hirdetések
Kapcsolódó cikkek

A legnépszerűbb fideszes influencerek álltak be promózni az új hetilapjukat

Kellett már egy lap, ami nem fél kormánypárti lenni.

Urfi Péter
Média

Már az a mandineres is rossznak látja Orbán kormányzását, aki szerint a tavalyi Pride-ot a Fidesz nyerte

Atomvillanáshoz mérhető megvilágosodások történnek ezen a nyáron.

Czinkóczi Sándor
képzavar

Sosem látott zavarodottságot hozott Orbán bukása és Rogán eltűnése a fideszes médiavilágban

Mintha megszűnt volna a központi (vagy bármilyen) irányítás, a fideszes influenszerek a ködben tapogatóznak, és különböző utakon keresik a kiutat a rémálmukból.

Herczeg Márk
képzavar

Dopeman szerint az volt a baj, hogy Orbán meghízott

Pedig versenyképesnek kellett volna maradni.

Diószegi-Horváth Nóra
életmód

Miközben a Mandiner szerint bejött Orbán mesterterve az idei Pride-dal, az M1 Híradójában már negatív anyagra sem futotta

A miniszterelnök „választást akar nyerni, nem a pesti utcákat megtölteni”.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Összeomlás: a legnagyobb fideszes lapok pár nap alatt elveszítették az olvasóik 40 százalékát

Mi történik az Origónál, a Magyar Nemzetnél, a Borsnál és a Mandinernél?

Herczeg Márk
Média

Az Origo fél év alatt félmilliárdot, a Pesti Srácok kétszázmilliót szakított állami hirdetésekből

De az is bevett módszere volt a Rogán-tárcának, hogy beszélgetős műsorokba, podcastekbe szakértőt delegált, és ezért fizetett. Mindez a Balásy-cégcsoport lapunk birtokába került szerződéseiből derül ki. Ezek a pénzek hiányoznak most a sorra megszűnő jobboldali médiumoknak.

Német Szilvi
Média

Mindenkit kirúgnak a Pesti Srácoktól

Az még nem biztos, hogy a lap is megszűnik.

Bódog Bálint
Média

Megszűnik a Ripost, nem adják ki nyomtatásban a Borsot és három megyei napilapot

A leépítések után a megszűnéseket is bejelentette a propagandában utazó médiavállalat.

Kaufmann Balázs
Média

A fideszes média lassan agyvérzést kap, mert a tiszások sehogy nem hajlandóak rálépni a Pride-aknára

Úgy tűnt, hogy a Pride betiltása lesz a csodafegyver: ha Magyarék tiltakoznak, az is jó, ha mellé állnak, az is remek. De egyvalami nem jó a Fidesznek: ha nem szállnak be a játékba. Márpedig ezt teszik, és emiatt láthatóan kezd a rendszer befeszülni, amit a Mandiner isteni videóban örökített meg.

Ács Dániel
POLITIKA

Hatvan embert bocsátott el a Mandiner

Negyvennyolcan maradtak a lapnál, „amíg Magyar Péter el nem foglalja”.

Inkei Bence
Média

Kirúgták a hetilappá alakuló Magyar Nemzet szerkesztőségének felét

A leépítések keretében pedig többeket az Origóhoz helyeztek át.

Benics Márk
Média

A kormánymédia ukrán drónokat vizionált Nyíregyháza egére, a HM-nek kellett tisztáznia, hogy csak egy eltévedt vitorlázógép miatt jártak arra a Gripenek

A kisgép az időjárási körülmények miatt a román határ közelébe sodródott.

Kaufmann Balázs
belföld

Megírtam, hogy Putyin-párti tüntetés lesz Budapesten, a Kreml helyett a Mandiner vágott vissza

Akkorát tévedtem, mint ide a GRU-székház.

Szily László
publicisztika

Megvan a lehetséges MCC-s médiaportfoliót birtokló cég neve

Az MCC Média Holding Zrt.-nek egy leányvállalata is van, a Mandinert tulajdonló Mandiner Novum Zrt.

Benics Márk
Média

Idén is úszik majd a pénzben a tehetséggondozóként indult, de már Brüsszelben is harcoló MCC

Több mint 31 milliárd folyik be idén is osztalékként az Orbán Balázs fennhatósága alá tartozó alapítványhoz.

Haszán Zoltán
belföld

HVG: A centrálos Varga Zoltán lecsapna a Nemzeti Sportra és a Mandinerre

Nehéz idők járnak Szöllősi György sportlapfőszerkesztőre.

Gazda Albert
belföld

Hivatalosan is bejelentette a leépítéseket a Mediaworks

A NER bukása után úgy érzik, „megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások”.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Kohán Mátyás: Magyar Péter állításával szemben nem a fél ország van Mészárosnál és Tiborcznál, csak a GDP 1 százaléka

Szaros 666 milliárd forint. A fideszes média sztárja azt is elmagyarázta, miért sültek fel a kormánypárti lapok a kegyelmi ügyben.

Herczeg Márk
POLITIKA

Január 1-től az MCC lesz a Mandiner tulajdonosa

Épül a portfolió.

Windisch Judit
belföld

Mandiner: Szijjártó Péter sneakere ismét feldobta a napunkat! 👟 Neked bejön ez a cipő?

A konzervatív lap értesülése szerint a külügyminiszter menő sportcipőt villantott a kihelyezett kormányülésen.

Rényi Pál Dániel
Média

Orbán Balázs: Magyarország Ukrajnával ellentétben nem védekezett volna egy orosz katonai agresszióval szemben

Mert ezt tanultuk 56-ból.

Herczeg Márk
POLITIKA

Listázni kezdte a Mandiner a feltört Tisza appból kikerült neveket, Magyar Péter egy Orbán-idézettel reagált

A Tisza elnöke szerint Orbánék voltak azok, akik a múlt héten feltörették a „politikai ellenfelük adatbázisát”.

Haász János
belföld

A Mandinerre költözik Hajdú Péter a Frizbivel

Hajdú Péter Orbánra teszi a voksát, szerinte fontos, hogy tudják az emberek, mit gondol ő, Szabó Zsófi vagy Curtis.

Székely Sarolta
Média

A Mandiner főszerkesztő-helyettese támogató kommentelőket toboroz Cooky adópolitikai videója alá

Kacsoh Dániel a Digitális Polgári Körben kérte a többkulcsos adózásról hablatyoló rádiós melletti kiállást.

Herczeg Márk
idióta rekordok

Megjelent az adatvédelmi hatóság a Tisza Párt irodájában

„Minek ez az egész színház, ha már megvan az ítélet, Virág elvtárs?”

Urfi Péter
POLITIKA

Hajdú Péter befejezné a gazemberezést és a poloskázást, és újraépítené a szétszakadt barátságokat

A műsorvezetőnek elege volt a politikából, visszatérne a régi kerékvágásba, és véget is ért rövid együttműködése a Mandinerrel.

Inkei Bence
Média

Jaber üzent Magyar Péternek: Frissen öltözöl, you look good, Magyar a neved, tisztellek, de raktál egy embert veszélybe

A kuvaiti-magyar rapper egyszerre több nyelven elmondott beszédével próbálta csitítani a választási kampányban elszabaduló indulatokat.

Czinkóczi Sándor
költészet

Megtaláltuk a trollfarmot, ahonnan álprofilok százával ontják a fideszes kommenteket a Facebookon

Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.

Német Szilvi
Média

Lentulai Krisztián bocsánatot kért Magyar Péter anyjától

Amiért megosztotta Kocsis Máté becsületsértő posztját.

Fődi Kitti
POLITIKA

Most épp egy hétéves kurvázással gyanúsítja a keresztény-konzervatív sajtó Hadházy Ákost

Példaértékű fegyelemben sorakozik fel a polgári média az Origótól a Mandinerig.

Rényi Pál Dániel
Média