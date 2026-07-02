HVG: A centrálos Varga Zoltán lecsapna a Nemzeti Sportra és a Mandinerre

Az elmúlt években előbb a Mediaworks, aztán az állam, majd legutóbb az MTVA tulajdonába került Nemzeti Sportra a HVG információi szerint lecsapna Varga Zoltán, a Centrál Médiacsoport tulajdonosa. A lap úgy tudja, Varga „legalábbis erről beszélt zárt körben”.

Az akvizíciót a HVG szerint elősegítheti, hogy „az MTVA minden bizonnyal szabadulna a laptól, amelyet 2025-ben egymilliárd forinttal kellett kisegítenie”.

A Centrál nem cáfolta a felvásárlási szándékot, bár a HVG információi szerint konkrét ajánlatot még nem tettek, ehhez az új MTVA-vezetők kinevezése is szükséges, ami őszig várathat magára.

A lap úgy tudja, a sportújság mellett Varga Zoltán „állítólag” egy „állami kézben lévő hetilap” megvásárlását is tervezi, ami „vélhetően az MCC tulajdonában lévő Mandiner lehet”.

A Nemzeti Sportot évek óta főszerkesztő Szöllősi György ezekben a napokban elsősorban a sportújságíró-szövetség elnökeként szerepel a hírekben, miután többen a leváltását kezdeményezték. A bizonyítványát magyarázó interjúban Szöllősi elismerte, hogy személyesen is segítette a kormánypropaganda terjesztését. Arról beszélt, hogy Rogán Antalék előbb pénzt adtak, aztán kértek valamit, „azt illik teljesíteni”.

Szöllősi György Nemzeti Sport-főszerkesztő Orbán-évértékelőre érkezik 2025 februárjában Fotó: Németh Dániel/444

A Mandinertől múlt héten bocsátottak el hatvan embert. A beszántásra váró MCC tulajdonában lévő lap sorsa az új kormány kezében van, mivel a kekva-rendszer megszüntetése után állami tulajdonba kerül.

Mint ismeretes, az elmúlt hetekben számos fideszes sajtóorgánumban történtek elbocsátások, de megszűnt a Bors, felfüggesztették a Ripost.hu és a Metropol.hu működését, a Pesti Srácok pedig elbocsátja az összes dolgozóját.

A Centrál Médiacsoporttal kapcsolatos legutóbbi hír az volt, hogy a cégnél „szervezeti átalakulás, ennek részeként létszámváltozás várható”. Hosszú távon fenntartható működést akarnak, ezért belső átszervezéseket és „költségoptimalizálási lépéseket” hajtanak végre, a működési és technológiai hatékonyságot növelő fejlesztéseket végeznek, írták május eleji közleményükben. A Centrál tulajdonosa, Varga Zoltán megerősítette az elbocsátásokat.

A 24.hu-tól négy embernek kellett távoznia. Az átszervezés nem csak egy lapot érintett, a cég portfóliójába tartozik a 24.hu, az NLC, a Strartlap, a Vezess.hu, a Nők Lapja, a Story és a Best is.