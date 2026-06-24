Hatvan embert bocsátott el a Mandiner

Tovább fogyatkozik a fideszes médiabirodalom: ezúttal a Mandinertől kellett távoznia hatvan munkatársnak. Erről a lap munkatársa, Kohán Mátyás számolt be Essünk túl rajta! Őszintén a jobboldali média belügyeiről című cikkében:

„Tegnapelőtt mintegy hatvan kollégámnak – tisztességes módon, de mégis – felmondtak a Mandinernél. Nagyszerű hírszerkesztőknek, rovatos újságíróknak, videósoknak, akikért vérzik a szívem”

– írja Kohán, aki hozzáteszi, 48-an maradtak a lapnál. A beszántásra váró MCC tulajdonában lévő Mandiner sorsa viszont már az új kormány kezében van, miután a lap a kekva-rendszer megszüntetése után állami kiadásba kerül.

Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese beszédet mond a Magyar Péter miniszterelnök által lemondásra felszólított közjogi méltóságok és állami intézményvezetők melletti szimpátiatüntetésen. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Az írás erre is utalva fogalmaz úgy, hogy munkájukat addig folytatják, amíg a lapot „Magyar Péter el nem foglalja, azután pedig az örökségét vihetjük tovább, értéket teremteni, jó újságot írni vagyunk a Mandinernél (páran már évtizedes távlatban), ebbéli képességünket sosem veszítettük el, s ehhez keresünk partnereket – olvasóinkban, támogatóinkban, és bizony a nemzeti nagytőkében is. Nem alamizsnát kérünk: értéket ajánlunk, önreflexíven, de magabiztosan.”

Kohán szerint régóta szükség volt már az általa jobboldalinak nevezett média átszervezésére, ami most megkésve történik:

„Értékes részei vannak; mindenki sejtette, melyek azok és melyek nem azok, s e részek között a különbség most, a kormányváltás után még tisztábban látszik. Ám most ezen értékes részek közül is áldozatul esik jó néhány a falnak csapódás általi átstrukturálásnak.”

Mint ismeretes, az elmúlt hetekben számos fideszes sajtóorgánumban történtek elbocsátások, de megszűnt a Bors, felfüggesztették a Ripost.hu és a Metropol.hu működését, a Pesti Srácok pedig elbocsátja az összes dolgozóját.