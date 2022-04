Megírtam, hogy Putyin-párti tüntetés lesz Budapesten, a Kreml helyett a Mandiner vágott vissza

Délután fél öt tájban műsorvezető-hírügyeletesként beraktam egy rövid cikket arról, hogy

A szóban forgó oroszhirek.hu már első látásra is a Kreml legsúlyosabb ukrán-gyalázó, a civil lakosság elleni, sok forrásból igazolt orosz támadásokat tagadó, Amerika-gyűlölő propagandáját tolja. Velük kapcsolatban ráadásul nem vélemény, hanem tény, hogy fake news-terjesztők: a cikkbe két olyan írást is linkeltem magyar és nemzetközi tényellenőrző oldalakról, amelyek konkrét eseteken mutatják be a hamisítást.

A cikkre két óra múlva máris dühödt, gyalázkodó, a 444-et "sorosista proagandaoldalként" hitelteleníteni próbáló sajtóreakció érkezett a putyinista, háborúpárti budapesti tüntetés védelmében. De nem a Kreml adta ki közleményként, hanem a magyar kormány médiaportfoliójába tartozó Mandiner, szerző nélküli cikk formájában.

Ezt a cikket a jegyőkönyv kedvéért írtam, 2022. április 12-én. Azért, hogy ilyen formában rögzítsem egy ordas nagy tévedésemet. Nekem a rendszerváltás óta őszinte meggyőződésem volt, hogy a "moszkovita" tartalom nélküli kvázi-szóvá vált.

Akkorát tévedtem, mint ide a GRU-székház.