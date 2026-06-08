Lentulai Krisztián bocsánatott kért Magyar Péter anyjától

„Lentulai Krisztiánként bocsánatot kérek dr. Erőss Mónikától a személyét érintő, dr. Kocsis Máté által 2025. december 20-án elmondottak, általam december 23-án megosztott posztok miatt, melyek alkalmasak voltak arra, hogy becsületét, bírói reputációját sértsék. Bocsánatkérésem kiterjed a saját hozzáfűzött mondataimra is, melyek valótlanság sugallására voltak alkalmasak” - olvasható a Mandiner újságírójának hétfői Facebook-bejegyzésében.

Lentulai Krisztián jobbra. Fotó: Németh Dániel/444

Kocsis Máté tavaly kérdésnek álcázva azzal vádolta meg Erőss Mónika bírót, Magyar Péter édesanyját, hogy intézkedett a Tisza érdekében a bíróságon. Erőss ugyanilyen jellegű poszt miatt Deutsch Tamást is feljelentette rágalmazásért. Az Országgyűlés mentelmi bizottsága egy május végi ülésén úgy döntött, hogy nem függeszti fel Kocsis Máté mentelmi jogát, amelyre egy magánvádas bűncselekmény, rágalmazási ügyben érkezett kérés.