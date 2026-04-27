Dopeman szerint az volt a baj, hogy Orbán meghízott

Zajlik a feldolgozás és megértés fájdalmas folyamata, egymás után lépnek fel a Fidesz holdudvarának oszlopos tagjai, hogy közösen gondolkodjanak azon, mi lehetett az bődületes vereség oka.

Az egyik legforradalmibb megoldás eddig Jeszenszky Zsolté volt, aki arról értekezett a minap Hajdú Péternél, hogy Orbán Viktor indiai körútja során „egyfajta bálványimádást követett el akaratán kívül, és kaput nyitott a szellemvilág felé, a gonosz szellemek felé”.

Kijelentése egyébként elég nagy port kavart, reagált rá a Bharata Hindu Közösség is, ami visszautasította az indiai hagyományokat ért méltatlan vádakat, hangsúlyozva, hogy a szent rituálék nem sötét energiákat, hanem az istenszeretet tiszta fényét hozzák el a világba.

Na de ha nem a bálványimádás volt a baj, akkor micsoda? Dopeman szerint egészen máshol kell keresni a probléma gyökerét.

Pityinger László rapper és Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: Dopeman/Facebook

A rapper, aki egészen új szintre emelte a miniszterelnökkel bratyizás művészetét, a Hotel Lentulai című műsorban a következőket szűrte le az eseményekből:

„A miniszterelnöknek nem kellett volna így elhízni. Ezt nagyon őszintén mondom. Tehát versenyképességet kell mutatni.”

Lentulai erre még vissza is kérdezett: „Azt mondod, ez szavazatokban mérhető?”

Mire Dopeman, tűnődő hangon: „Mérhető. Igen. Igen, mérhető.”

Aztán azért kifejti más irányból is. „Eleve sportember” - mondja Orbánról. „Én nagyon bírom, nem rosszból mondom, ezen nem kell megsértődni, ez egészségügyi dolog.”

Majd mivel a gondolatfolyam onnan indult, hogy a nem a Fideszre szavazók körében az a közvélekedés, hogy Magyar Péternek jól áll a zakó, visszakanyarodik ide is.

„Nekik jól áll, a Magyar Péteren a zakó, én azt mondom, hogy akin jól áll a zakó, az az Alain Delon meg Harrison Ford. Vagy jöjjek közelebb még? Tehát most azért ne csináljunk úgy, mintha az Adoniszt választottuk volna meg.”

Kíváncsian várjuk, vajon sikerül-e a testszégyenítésnél jobb magyarázatot találnia a Fidesz-tábornak az elbukott választásra. Addig is alább megtekinthető a beszélgetés vonatkozó része.